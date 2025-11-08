Harga UBS USD Money Market Investment Fund Token Hari Ini

Harga live UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT) hari ini adalah $ 104.08, dengan perubahan 0.01% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi UMINT ke USD saat ini adalah $ 104.08 per UMINT.

UBS USD Money Market Investment Fund Token saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 10,408.4, dengan suplai yang beredar 100.00 UMINT. Selama 24 jam terakhir, UMINT diperdagangkan antara $ 104.07 (low) dan $ 104.08 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 104.08, sementara all-time low aset ini adalah $ 100.25.

Dalam kinerja jangka pendek, UMINT bergerak 0.00% dalam satu jam terakhir dan +0.07% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar UBS USD Money Market Investment Fund Token (UMINT)

Kapitalisasi Pasar $ 10.41K$ 10.41K $ 10.41K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 10.41K$ 10.41K $ 10.41K Suplai Peredaran 100.00 100.00 100.00 Total Suplai 100.0 100.0 100.0

Kapitalisasi Pasar UBS USD Money Market Investment Fund Token saat ini adalah $ 10.41K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar UMINT adalah 100.00, dan total suplainya sebesar 100.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 10.41K.