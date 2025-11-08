Harga UGGO Hari Ini

Harga live UGGO (UGGO) hari ini adalah --, dengan perubahan 3.51% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi UGGO ke USD saat ini adalah -- per UGGO.

UGGO saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 20,349, dengan suplai yang beredar 1.00B UGGO. Selama 24 jam terakhir, UGGO diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, UGGO bergerak +0.22% dalam satu jam terakhir dan -13.61% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar UGGO (UGGO)

Kapitalisasi Pasar $ 20.35K$ 20.35K $ 20.35K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 20.35K$ 20.35K $ 20.35K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar UGGO saat ini adalah $ 20.35K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar UGGO adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 20.35K.