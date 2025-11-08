Harga Unchained Hari Ini

Harga live Unchained (UNCHAINED) hari ini adalah --, dengan perubahan 3.90% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi UNCHAINED ke USD saat ini adalah -- per UNCHAINED.

Unchained saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 57,639, dengan suplai yang beredar 999.91M UNCHAINED. Selama 24 jam terakhir, UNCHAINED diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, UNCHAINED bergerak +1.15% dalam satu jam terakhir dan -34.45% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Unchained (UNCHAINED)

Kapitalisasi Pasar $ 57.64K$ 57.64K $ 57.64K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 57.64K$ 57.64K $ 57.64K Suplai Peredaran 999.91M 999.91M 999.91M Total Suplai 999,907,427.0 999,907,427.0 999,907,427.0

Kapitalisasi Pasar Unchained saat ini adalah $ 57.64K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar UNCHAINED adalah 999.91M, dan total suplainya sebesar 999907427.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 57.64K.