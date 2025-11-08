Harga UNIBROS Hari Ini

Harga live UNIBROS (UNIBROS) hari ini adalah $ 0.00007948, dengan perubahan 5.66% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi UNIBROS ke USD saat ini adalah $ 0.00007948 per UNIBROS.

UNIBROS saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 39,774, dengan suplai yang beredar 500.49M UNIBROS. Selama 24 jam terakhir, UNIBROS diperdagangkan antara $ 0.00007522 (low) dan $ 0.00007948 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00021219, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00007173.

Dalam kinerja jangka pendek, UNIBROS bergerak +4.09% dalam satu jam terakhir dan -8.14% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar UNIBROS (UNIBROS)

Kapitalisasi Pasar $ 39.77K$ 39.77K $ 39.77K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 79.47K$ 79.47K $ 79.47K Suplai Peredaran 500.49M 500.49M 500.49M Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar UNIBROS saat ini adalah $ 39.77K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar UNIBROS adalah 500.49M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 79.47K.