Harga Unilend USD Hari Ini

Harga live Unilend USD (UNIUSD) hari ini adalah $ 1.013, dengan perubahan 0.02% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi UNIUSD ke USD saat ini adalah $ 1.013 per UNIUSD.

Unilend USD saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 78,686, dengan suplai yang beredar 77.64K UNIUSD. Selama 24 jam terakhir, UNIUSD diperdagangkan antara $ 0.993229 (low) dan $ 1.014 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 1.014, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.99038.

Dalam kinerja jangka pendek, UNIUSD bergerak +2.03% dalam satu jam terakhir dan -0.09% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Unilend USD (UNIUSD)

Kapitalisasi Pasar $ 78.69K$ 78.69K $ 78.69K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 78.69K$ 78.69K $ 78.69K Suplai Peredaran 77.64K 77.64K 77.64K Total Suplai 77,643.6583256162 77,643.6583256162 77,643.6583256162

Kapitalisasi Pasar Unilend USD saat ini adalah $ 78.69K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar UNIUSD adalah 77.64K, dan total suplainya sebesar 77643.6583256162. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 78.69K.