Informasi Harga Unit Plasma (UXPL) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam: $ 0.252227 $ 0.252227 $ 0.252227 Low 24 Jam $ 0.278798 $ 0.278798 $ 0.278798 High 24 Jam Low 24 Jam $ 0.252227$ 0.252227 $ 0.252227 High 24 Jam $ 0.278798$ 0.278798 $ 0.278798 All Time High $ 1.57$ 1.57 $ 1.57 Harga Terendah $ 0.228128$ 0.228128 $ 0.228128 Perubahan Harga (1 Jam) +1.22% Perubahan Harga (1 Hari) -6.43% Perubahan Harga (7H) -12.09% Perubahan Harga (7H) -12.09%

Harga aktual Unit Plasma (UXPL) adalah $0.25972. Selama 24 jam terakhir, UXPL diperdagangkan antara low $ 0.252227 dan high $ 0.278798, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highUXPL adalah $ 1.57, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.228128.

Dalam hal kinerja jangka pendek, UXPL telah berubah sebesar +1.22% selama 1 jam terakhir, -6.43% selama 24 jam, dan -12.09% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Unit Plasma (UXPL)

Kapitalisasi Pasar $ 93.63M$ 93.63M $ 93.63M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 2.60B$ 2.60B $ 2.60B Suplai Peredaran 360.06M 360.06M 360.06M Total Suplai 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Unit Plasma saat ini adalah $ 93.63M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar UXPL adalah 360.06M, dan total suplainya sebesar 10000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 2.60B.