Harga UNO Hari Ini

Harga live UNO (UNO) hari ini adalah $ 1.004, dengan perubahan 0.14% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi UNO ke USD saat ini adalah $ 1.004 per UNO.

UNO saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 16,013.32, dengan suplai yang beredar 15.95K UNO. Selama 24 jam terakhir, UNO diperdagangkan antara $ 0.992943 (low) dan $ 1.05 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 1.26, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.748245.

Dalam kinerja jangka pendek, UNO bergerak -0.43% dalam satu jam terakhir dan +0.45% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar UNO (UNO)

Kapitalisasi Pasar $ 16.01K$ 16.01K $ 16.01K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 16.01K$ 16.01K $ 16.01K Suplai Peredaran 15.95K 15.95K 15.95K Total Suplai 15,954.88614811979 15,954.88614811979 15,954.88614811979

Kapitalisasi Pasar UNO saat ini adalah $ 16.01K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar UNO adalah 15.95K, dan total suplainya sebesar 15954.88614811979. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 16.01K.