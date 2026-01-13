Harga Unstable Tether Hari Ini

Harga live Unstable Tether (USDUT) hari ini adalah $ 0.00004105, dengan perubahan 2.75% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi USDUT ke USD saat ini adalah $ 0.00004105 per USDUT.

Unstable Tether saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 40,822, dengan suplai yang beredar 999.73M USDUT. Selama 24 jam terakhir, USDUT diperdagangkan antara $ 0.00004078 (low) dan $ 0.00004264 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0056924, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00004021.

Dalam kinerja jangka pendek, USDUT bergerak +0.10% dalam satu jam terakhir dan -13.91% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Unstable Tether (USDUT)

Kapitalisasi Pasar $ 40.82K$ 40.82K $ 40.82K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 40.82K$ 40.82K $ 40.82K Suplai Peredaran 999.73M 999.73M 999.73M Total Suplai 999,729,903.768729 999,729,903.768729 999,729,903.768729

