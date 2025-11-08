Harga UP AND TO THE RIGHT Hari Ini

Harga live UP AND TO THE RIGHT (UPRIGHT) hari ini adalah $ 0.0000116, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi UPRIGHT ke USD saat ini adalah $ 0.0000116 per UPRIGHT.

UP AND TO THE RIGHT saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 11,593.66, dengan suplai yang beredar 999.43M UPRIGHT. Selama 24 jam terakhir, UPRIGHT diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00091443, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001115.

Dalam kinerja jangka pendek, UPRIGHT bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -5.14% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar UP AND TO THE RIGHT (UPRIGHT)

Kapitalisasi Pasar $ 11.59K$ 11.59K $ 11.59K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 11.59K$ 11.59K $ 11.59K Suplai Peredaran 999.43M 999.43M 999.43M Total Suplai 999,434,480.700314 999,434,480.700314 999,434,480.700314

