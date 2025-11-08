Harga Upgrates Hari Ini

Harga live Upgrates (UPG) hari ini adalah --, dengan perubahan 1.51% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi UPG ke USD saat ini adalah -- per UPG.

Upgrates saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 12,405.63, dengan suplai yang beredar 901.58M UPG. Selama 24 jam terakhir, UPG diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01090032, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, UPG bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -23.41% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Upgrates (UPG)

Kapitalisasi Pasar $ 12.41K$ 12.41K $ 12.41K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 12.41K$ 12.41K $ 12.41K Suplai Peredaran 901.58M 901.58M 901.58M Total Suplai 901,576,852.049459 901,576,852.049459 901,576,852.049459

Kapitalisasi Pasar Upgrates saat ini adalah $ 12.41K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar UPG adalah 901.58M, dan total suplainya sebesar 901576852.049459. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 12.41K.