Harga USAID Hari Ini

Harga live USAID (USAID) hari ini adalah $ 0.00001784, dengan perubahan 5.83% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi USAID ke USD saat ini adalah $ 0.00001784 per USAID.

USAID saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 17,826.74, dengan suplai yang beredar 999.10M USAID. Selama 24 jam terakhir, USAID diperdagangkan antara $ 0.00001646 (low) dan $ 0.00001779 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00454852, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001646.

Dalam kinerja jangka pendek, USAID bergerak +1.12% dalam satu jam terakhir dan -10.43% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar USAID (USAID)

Kapitalisasi Pasar $ 17.83K$ 17.83K $ 17.83K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 17.83K$ 17.83K $ 17.83K Suplai Peredaran 999.10M 999.10M 999.10M Total Suplai 999,101,876.309479 999,101,876.309479 999,101,876.309479

Kapitalisasi Pasar USAID saat ini adalah $ 17.83K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar USAID adalah 999.10M, dan total suplainya sebesar 999101876.309479. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 17.83K.