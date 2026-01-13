Berapa harga saat ini dari USDKG?

USDKG diperdagangkan pada Rp16849.55958325, yang mewakili pergerakan harga sebesar 0.03% selama 24 jam terakhir. Angka langsung ini mencerminkan data perdagangan pasar secara real-time yang diagregasi dari berbagai bursa global.

Bagaimana perbandingan USDKG dengan pasar kripto global?

Pergeseran harian sebesar 0.03% dapat dibandingkan dengan rata-rata pasar yang lebih luas. Jika USDKG unggul dibandingkan pasar, hal ini menunjukkan minat beli yang kuat atau perkembangan positif yang spesifik untuk ekosistemnya.

Bagaimana performa USDKG dibandingkan dengan token Stablecoins,USD Stablecoin,Ethereum Ecosystem,Tron Ecosystem?

Dalam segmen Stablecoins,USD Stablecoin,Ethereum Ecosystem,Tron Ecosystem, USDKG menunjukkan daya saing yang didorong oleh volume perdagangan, kapitalisasi pasar, dan aktivitas yang sedang berlangsung di jaringan --.

Berapa kapitalisasi pasar USDKG hari ini?

Kapitalisasi pasar sebesar Rp842443902671.50 menempatkan USDKG pada peringkat #682, yang menunjukkan tingkat kematangan relatif serta kepercayaan investor dibandingkan dengan token lainnya.

Apa saja level rentang harga 24 jam?

Harga hari ini berkisar dari Rp16827.79786375 hingga Rp16920.15865, memberikan konteks bagi para trader yang memantau volatilitas dan struktur pasar.

Seberapa aktif perdagangan USDKG?

USDKG telah mencatat volume perdagangan sebesar Rp-- dalam 24 jam terakhir. Volume tinggi sering kali berkorelasi dengan tren harga yang lebih kuat dan likuiditas pasar yang lebih baik.

Bagaimana suplai memengaruhi valuasi USDKG?

Dengan jumlah token yang beredar sebanyak 50000000.0, tingkat suplai membantu menentukan kelangkaan dan valuasi jangka panjang, terutama jika dibandingkan dengan token lain yang menggunakan model inflasi atau deflasi.