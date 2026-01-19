Berapa harga USDS (USDS) hari ini?

Harga live adalah Rp16892.247297496050000, mencerminkan pergerakan harga selama 24 jam terakhir sebesar -0.02%. Angka ini dihitung ulang setiap beberapa detik untuk mencerminkan perdagangan real-time di pasar global.

Berapa jumlah token USDS yang beredar?

Suplai beredar USDS adalah 9701412914.17587, yang mewakili jumlah yang saat ini dimiliki oleh publik. Suplai beredar memengaruhi penemuan harga dan kapitalisasi pasar, terutama untuk aset-aset yang baru muncul.

Berapa jumlah pemegang yang saat ini memiliki USDS?

Ada perkiraan -- pemegang unik USDS di seluruh jaringan yang didukung. Meningkatnya jumlah pemegang umumnya menunjukkan adopsi yang meningkat dan minat jangka panjang terhadap aset tersebut.

Berapa kapitalisasi pasar USDS hari ini?

Kapitalisasi pasar berada pada Rp163889410147056.123950000, menempatkan USDS pada peringkat #20 secara global. Kapitalisasi pasar membantu investor memahami ukuran relatif dan tingkat kemapanan aset tersebut dibandingkan dengan aset lainnya.

Seberapa aktif USDS diperdagangkan hari ini?

Dalam 24 jam terakhir, token ini mencatat volume perdagangan sebesar Rp--. Volume yang lebih tinggi biasanya berkorelasi dengan likuiditas yang lebih kuat dan partisipasi pedagang yang lebih besar.

Apa yang mendorong pergerakan terbaru USDS?

Pergerakan harga terbaru sebesar -0.02% dalam 24 jam terakhir dipengaruhi oleh sentimen pasar, perilaku investor, kinerja keseluruhan kategori dalam Stablecoins,USD Stablecoin,Solana Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Fiat-backed Stablecoin, serta pembaruan dari ekosistem --. Berita hangat atau meningkatnya minat perdagangan juga dapat berkontribusi.