Harga live USDtez hari ini adalah 0.958741 USD. Kapitalisasi pasar USDTZ adalah 264,339 USD. Lacak informasi harga aktual USDTZ ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang USDTZ

Info Harga USDTZ

Penjelasan USDTZ

Situs Web Resmi USDTZ

Tokenomi USDTZ

Prakiraan Harga USDTZ

Logo USDtez

Harga USDtez (USDTZ)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 USDTZ ke USD:

$0.958109
$0.958109$0.958109
-2.00%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga.
USD
Grafik Harga Live USDtez (USDTZ)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-18 16:42:01 (UTC+8)

Harga USDtez Hari Ini

Harga live USDtez (USDTZ) hari ini adalah $ 0.958741, dengan perubahan 1.51% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi USDTZ ke USD saat ini adalah $ 0.958741 per USDTZ.

USDtez saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 264,339, dengan suplai yang beredar 275.71K USDTZ. Selama 24 jam terakhir, USDTZ diperdagangkan antara $ 0.937271 (low) dan $ 0.99964 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 2.02, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.410846.

Dalam kinerja jangka pendek, USDTZ bergerak -0.01% dalam satu jam terakhir dan +1.65% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar USDtez (USDTZ)

$ 264.34K
$ 264.34K$ 264.34K

--
----

$ 264.34K
$ 264.34K$ 264.34K

275.71K
275.71K 275.71K

275,714.463877
275,714.463877 275,714.463877

Kapitalisasi Pasar USDtez saat ini adalah $ 264.34K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar USDTZ adalah 275.71K, dan total suplainya sebesar 275714.463877. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 264.34K.

Riwayat Harga USDtez USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.937271
$ 0.937271$ 0.937271
Low 24 Jam
$ 0.99964
$ 0.99964$ 0.99964
High 24 Jam

$ 0.937271
$ 0.937271$ 0.937271

$ 0.99964
$ 0.99964$ 0.99964

$ 2.02
$ 2.02$ 2.02

$ 0.410846
$ 0.410846$ 0.410846

-0.01%

-1.50%

+1.65%

+1.65%

Riwayat Harga USDtez (USDTZ) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga USDtez ke USD adalah $ -0.014660458798894.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga USDtez ke USD adalah $ +0.0459787256.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga USDtez ke USD adalah $ +0.0353741873.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga USDtez ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.014660458798894-1.50%
30 Days$ +0.0459787256+4.80%
60 Hari$ +0.0353741873+3.69%
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk USDtez

Prediksi Harga USDtez (USDTZ) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target USDTZ pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga USDtez (USDTZ) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga USDtez berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Sumber Daya USDtez (USDTZ)

Situs Web Resmi

Tentang USDtez

Berapa harga real-time USDtez hari ini?

Harga live USDtez berada pada Rp16204.800749648329000, bergerak -1.50% dalam 24 jam terakhir. Angka ini diperbarui secara konstan untuk mencerminkan kondisi pasar global yang akurat.

Bagaimana struktur harga harian untuk USDTZ?

USDTZ telah diperdagangkan antara Rp15841.911218382899000 dan Rp16896.08248878316000, memberikan wawasan tentang kekuatan harga intraday serta zona breakout potensial.

Berapa volatilitas yang ditunjukkan USDtez hari ini?

Token tersebut mengalami volatilitas sebesar --% dalam sehari terakhir, membantu para trader menentukan apakah pasar stabil atau sangat responsif.

Dalam zona teknikal mana USDTZ saat ini diperdagangkan?

Pergeseran harga relatif terhadap tertinggi dan terendah terbaru menunjukkan bahwa USDTZ menunjukkan momentum jangka pendek yang moderat, dipengaruhi oleh likuiditas dan arah pasar secara keseluruhan.

Apa peringkat dan ukuran pasar secara keseluruhan untuk USDtez?

Dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp4467901993.720191000, USDtez berada di peringkat #5643, menunjukkan kehadiran pasar yang kuat dan minat investor.

Berapa aktivitas perdagangan yang dialami USDTZ baru-baru ini?

Token tersebut mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan partisipasi aktif dari para trader global.

Bagaimana perbandingan USDtez dengan ATH dan ATL-nya?

ATH-nya adalah Rp34142.37788338000, sementara ATL-nya adalah Rp6944.187813799574000, memberikan perspektif mengenai potensi harga jangka panjang dan penurunan harga.

Fundamental apa saja yang memengaruhi perilaku pasar USDTZ?

Faktor utama meliputi pasokan beredar (275714.463877 token), kinerja kategori dalam Stablecoins,USD Stablecoin,Tezos Ecosystem,Fiat-backed Stablecoin, serta aktivitas on-chain di seluruh --, yang semuanya membentuk pergerakan harga token tersebut.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang USDtez

Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-18 16:42:01 (UTC+8)

