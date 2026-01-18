Berapa harga real-time USDtez hari ini?

Harga live USDtez berada pada Rp16204.800749648329000, bergerak -1.50% dalam 24 jam terakhir. Angka ini diperbarui secara konstan untuk mencerminkan kondisi pasar global yang akurat.

Bagaimana struktur harga harian untuk USDTZ?

USDTZ telah diperdagangkan antara Rp15841.911218382899000 dan Rp16896.08248878316000, memberikan wawasan tentang kekuatan harga intraday serta zona breakout potensial.

Berapa volatilitas yang ditunjukkan USDtez hari ini?

Token tersebut mengalami volatilitas sebesar --% dalam sehari terakhir, membantu para trader menentukan apakah pasar stabil atau sangat responsif.

Dalam zona teknikal mana USDTZ saat ini diperdagangkan?

Pergeseran harga relatif terhadap tertinggi dan terendah terbaru menunjukkan bahwa USDTZ menunjukkan momentum jangka pendek yang moderat, dipengaruhi oleh likuiditas dan arah pasar secara keseluruhan.

Apa peringkat dan ukuran pasar secara keseluruhan untuk USDtez?

Dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp4467901993.720191000, USDtez berada di peringkat #5643, menunjukkan kehadiran pasar yang kuat dan minat investor.

Berapa aktivitas perdagangan yang dialami USDTZ baru-baru ini?

Token tersebut mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan partisipasi aktif dari para trader global.

Bagaimana perbandingan USDtez dengan ATH dan ATL-nya?

ATH-nya adalah Rp34142.37788338000, sementara ATL-nya adalah Rp6944.187813799574000, memberikan perspektif mengenai potensi harga jangka panjang dan penurunan harga.

Fundamental apa saja yang memengaruhi perilaku pasar USDTZ?

Faktor utama meliputi pasokan beredar (275714.463877 token), kinerja kategori dalam Stablecoins,USD Stablecoin,Tezos Ecosystem,Fiat-backed Stablecoin, serta aktivitas on-chain di seluruh --, yang semuanya membentuk pergerakan harga token tersebut.