Harga USDtez (USDTZ)
Harga live USDtez (USDTZ) hari ini adalah $ 0.958741, dengan perubahan 1.51% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi USDTZ ke USD saat ini adalah $ 0.958741 per USDTZ.
USDtez saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 264,339, dengan suplai yang beredar 275.71K USDTZ. Selama 24 jam terakhir, USDTZ diperdagangkan antara $ 0.937271 (low) dan $ 0.99964 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 2.02, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.410846.
Dalam kinerja jangka pendek, USDTZ bergerak -0.01% dalam satu jam terakhir dan +1.65% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.
Kapitalisasi Pasar USDtez saat ini adalah $ 264.34K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar USDTZ adalah 275.71K, dan total suplainya sebesar 275714.463877. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 264.34K.
Sepanjang hari ini, perubahan harga USDtez ke USD adalah $ -0.014660458798894.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga USDtez ke USD adalah $ +0.0459787256.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga USDtez ke USD adalah $ +0.0353741873.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga USDtez ke USD adalah $ 0.
Pada tahun 2040, harga USDtez berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.
MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!
Berapa harga real-time USDtez hari ini?
Harga live USDtez berada pada Rp16204.800749648329000, bergerak -1.50% dalam 24 jam terakhir. Angka ini diperbarui secara konstan untuk mencerminkan kondisi pasar global yang akurat.
Bagaimana struktur harga harian untuk USDTZ?
USDTZ telah diperdagangkan antara Rp15841.911218382899000 dan Rp16896.08248878316000, memberikan wawasan tentang kekuatan harga intraday serta zona breakout potensial.
Berapa volatilitas yang ditunjukkan USDtez hari ini?
Token tersebut mengalami volatilitas sebesar --% dalam sehari terakhir, membantu para trader menentukan apakah pasar stabil atau sangat responsif.
Dalam zona teknikal mana USDTZ saat ini diperdagangkan?
Pergeseran harga relatif terhadap tertinggi dan terendah terbaru menunjukkan bahwa USDTZ menunjukkan momentum jangka pendek yang moderat, dipengaruhi oleh likuiditas dan arah pasar secara keseluruhan.
Apa peringkat dan ukuran pasar secara keseluruhan untuk USDtez?
Dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp4467901993.720191000, USDtez berada di peringkat #5643, menunjukkan kehadiran pasar yang kuat dan minat investor.
Berapa aktivitas perdagangan yang dialami USDTZ baru-baru ini?
Token tersebut mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan partisipasi aktif dari para trader global.
Bagaimana perbandingan USDtez dengan ATH dan ATL-nya?
ATH-nya adalah Rp34142.37788338000, sementara ATL-nya adalah Rp6944.187813799574000, memberikan perspektif mengenai potensi harga jangka panjang dan penurunan harga.
Fundamental apa saja yang memengaruhi perilaku pasar USDTZ?
Faktor utama meliputi pasokan beredar (275714.463877 token), kinerja kategori dalam Stablecoins,USD Stablecoin,Tezos Ecosystem,Fiat-backed Stablecoin, serta aktivitas on-chain di seluruh --, yang semuanya membentuk pergerakan harga token tersebut.
|Waktu (UTC+8)
|Jenis
|Informasi
|01-17 12:58:01
|Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $394,7 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $4,7 juta
|01-16 15:51:00
|Kabar Industri Terkini
Peringkat Arus Masuk/Keluar Modal Spot 24 Jam: ETH Arus Keluar Bersih $182 Juta, AIN Arus Masuk Bersih $9,13 Juta;
|01-16 13:11:00
|Kabar Industri Terkini
ETF Bitcoin Spot AS Mencatat Arus Masuk Bersih $100,2 Juta Kemarin, Menandai Empat Hari Perdagangan Berturut-turut dengan Arus Masuk Bersih
|01-15 19:20:45
|Kabar Industri Terkini
Volume Transaksi Jaringan Ethereum Mencapai 2,6 Juta Kemarin, Menyentuh Rekor Tertinggi Sepanjang Masa
|01-15 17:57:11
|Kabar Industri Terkini
Data: Sekitar 11,6 Juta Token Dihapus pada 2025, Mayoritas Terkonsentrasi di Q4
|01-15 16:26:05
|Kabar Industri Terkini
Korea Selatan Mengesahkan RUU Pelembagaan Sekuritas Token, Memungkinkan Penerbit yang Patuh untuk Langsung Menerbitkan Sekuritas Token melalui Blockchain
