Harga USP Yield Optimized Stablecoin Hari Ini

Harga live USP Yield Optimized Stablecoin (USP) hari ini adalah $ 1.055, dengan perubahan 0.06% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi USP ke USD saat ini adalah $ 1.055 per USP.

USP Yield Optimized Stablecoin saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 5,694,392, dengan suplai yang beredar 5.40M USP. Selama 24 jam terakhir, USP diperdagangkan antara $ 1.049 (low) dan $ 1.06 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 1.073, sementara all-time low aset ini adalah $ 1.026.

Dalam kinerja jangka pendek, USP bergerak -- dalam satu jam terakhir dan +0.36% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar USP Yield Optimized Stablecoin (USP)

Kapitalisasi Pasar USP Yield Optimized Stablecoin saat ini adalah $ 5.69M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar USP adalah 5.40M, dan total suplainya sebesar 5396345.499127876. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 5.69M.