Harga live BIO Protocol hari ini adalah 0.07513 USD. Lacak informasi harga aktual BIO ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BIO dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live BIO Protocol hari ini adalah 0.07513 USD. Lacak informasi harga aktual BIO ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BIO dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang BIO

Info Harga BIO

Penjelasan BIO

Whitepaper BIO

Situs Web Resmi BIO

Tokenomi BIO

Prakiraan Harga BIO

Riwayat BIO

Panduan Membeli BIO

Konverter BIO ke Mata Uang Fiat

Spot BIO

Futures USDT-M BIO

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo BIO Protocol

Harga BIO Protocol(BIO)

Harga Live 1 BIO ke USD:

$0.07513
$0.07513$0.07513
+1.36%1D
USD
Grafik Harga Live BIO Protocol (BIO)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:14:05 (UTC+8)

Informasi Harga BIO Protocol (BIO) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.07258
$ 0.07258$ 0.07258
Low 24 Jam
$ 0.07785
$ 0.07785$ 0.07785
High 24 Jam

$ 0.07258
$ 0.07258$ 0.07258

$ 0.07785
$ 0.07785$ 0.07785

$ 0.922573910059997
$ 0.922573910059997$ 0.922573910059997

$ 0.03720514618220985
$ 0.03720514618220985$ 0.03720514618220985

-0.61%

+1.36%

-2.33%

-2.33%

Harga aktual BIO Protocol (BIO) adalah $ 0.07513. Selama 24 jam terakhir, BIO diperdagangkan antara low $ 0.07258 dan high $ 0.07785, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBIO adalah $ 0.922573910059997, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.03720514618220985.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BIO telah berubah sebesar -0.61% selama 1 jam terakhir, +1.36% selama 24 jam, dan -2.33% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar BIO Protocol (BIO)

No.252

$ 135.75M
$ 135.75M$ 135.75M

$ 1.50M
$ 1.50M$ 1.50M

$ 249.43M
$ 249.43M$ 249.43M

1.81B
1.81B 1.81B

3,320,000,000
3,320,000,000 3,320,000,000

3,320,000,000
3,320,000,000 3,320,000,000

54.42%

0.01%

ETH

Kapitalisasi Pasar BIO Protocol saat ini adalah $ 135.75M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 1.50M. Suplai beredar BIO adalah 1.81B, dan total suplainya sebesar 3320000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 249.43M.

Riwayat Harga BIO Protocol (BIO) USD

Pantau perubahan harga BIO Protocol untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0010081+1.36%
30 Days$ -0.05254-41.16%
60 Hari$ -0.08712-53.70%
90 Hari$ -0.02641-26.01%
Perubahan Harga BIO Protocol Hari Ini

Hari ini, BIO tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0010081 (+1.36%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga BIO Protocol 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.05254 (-41.16%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga BIO Protocol 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, BIO terlihat mengalami perubahan $ -0.08712 (-53.70%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga BIO Protocol 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.02641 (-26.01%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari BIO Protocol (BIO)?

Lihat halaman Riwayat Harga BIO Protocol sekarang.

Apa yang dimaksud dengan BIO Protocol (BIO)

BIO Protocol is a new financial layer for decentralized science aimed at accelerating the flow of capital and talent into onchain science.

BIO Protocol tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi BIO Protocol Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa BIO ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang BIO Protocol di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli BIO Protocol dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga BIO Protocol (USD)

Berapa nilai BIO Protocol (BIO) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda BIO Protocol (BIO) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk BIO Protocol.

Cek prediksi harga BIO Protocol sekarang!

Tokenomi BIO Protocol (BIO)

Memahami tokenomi BIO Protocol (BIO) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BIO sekarang!

Cara membeli BIO Protocol (BIO)

Ingin mengetahui cara membeli BIO Protocol? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli BIO Protocol di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

BIO ke Mata Uang Lokal

1 BIO Protocol(BIO) ke VND
1,977.04595
1 BIO Protocol(BIO) ke AUD
A$0.1157002
1 BIO Protocol(BIO) ke GBP
0.0570988
1 BIO Protocol(BIO) ke EUR
0.0646118
1 BIO Protocol(BIO) ke USD
$0.07513
1 BIO Protocol(BIO) ke MYR
RM0.3140434
1 BIO Protocol(BIO) ke TRY
3.162973
1 BIO Protocol(BIO) ke JPY
¥11.49489
1 BIO Protocol(BIO) ke ARS
ARS$109.0414281
1 BIO Protocol(BIO) ke RUB
6.1035612
1 BIO Protocol(BIO) ke INR
6.6610258
1 BIO Protocol(BIO) ke IDR
Rp1,252.1661658
1 BIO Protocol(BIO) ke PHP
4.4319187
1 BIO Protocol(BIO) ke EGP
￡E.3.553649
1 BIO Protocol(BIO) ke BRL
R$0.4019455
1 BIO Protocol(BIO) ke CAD
C$0.1059333
1 BIO Protocol(BIO) ke BDT
9.1666113
1 BIO Protocol(BIO) ke NGN
108.1000492
1 BIO Protocol(BIO) ke COP
$287.8538333
1 BIO Protocol(BIO) ke ZAR
R.1.3050081
1 BIO Protocol(BIO) ke UAH
3.1599678
1 BIO Protocol(BIO) ke TZS
T.Sh.184.59441
1 BIO Protocol(BIO) ke VES
Bs16.75399
1 BIO Protocol(BIO) ke CLP
$70.77246
1 BIO Protocol(BIO) ke PKR
Rs21.2347432
1 BIO Protocol(BIO) ke KZT
39.5206339
1 BIO Protocol(BIO) ke THB
฿2.434212
1 BIO Protocol(BIO) ke TWD
NT$2.3275274
1 BIO Protocol(BIO) ke AED
د.إ0.2757271
1 BIO Protocol(BIO) ke CHF
Fr0.060104
1 BIO Protocol(BIO) ke HKD
HK$0.5837601
1 BIO Protocol(BIO) ke AMD
֏28.729712
1 BIO Protocol(BIO) ke MAD
.د.م0.6994603
1 BIO Protocol(BIO) ke MXN
$1.3951641
1 BIO Protocol(BIO) ke SAR
ريال0.2817375
1 BIO Protocol(BIO) ke ETB
Br11.5317037
1 BIO Protocol(BIO) ke KES
KSh9.7022882
1 BIO Protocol(BIO) ke JOD
د.أ0.05326717
1 BIO Protocol(BIO) ke PLN
0.2764784
1 BIO Protocol(BIO) ke RON
лв0.330572
1 BIO Protocol(BIO) ke SEK
kr0.7182428
1 BIO Protocol(BIO) ke BGN
лв0.1269697
1 BIO Protocol(BIO) ke HUF
Ft25.1182129
1 BIO Protocol(BIO) ke CZK
1.5829891
1 BIO Protocol(BIO) ke KWD
د.ك0.02298978
1 BIO Protocol(BIO) ke ILS
0.2456751
1 BIO Protocol(BIO) ke BOB
Bs0.518397
1 BIO Protocol(BIO) ke AZN
0.127721
1 BIO Protocol(BIO) ke TJS
SM0.6926986
1 BIO Protocol(BIO) ke GEL
0.2036023
1 BIO Protocol(BIO) ke AOA
Kz68.548612
1 BIO Protocol(BIO) ke BHD
.د.ب0.02824888
1 BIO Protocol(BIO) ke BMD
$0.07513
1 BIO Protocol(BIO) ke DKK
kr0.4853398
1 BIO Protocol(BIO) ke HNL
L1.9744164
1 BIO Protocol(BIO) ke MUR
3.45598
1 BIO Protocol(BIO) ke NAD
$1.3050081
1 BIO Protocol(BIO) ke NOK
kr0.766326
1 BIO Protocol(BIO) ke NZD
$0.1329801
1 BIO Protocol(BIO) ke PAB
B/.0.07513
1 BIO Protocol(BIO) ke PGK
K0.3208051
1 BIO Protocol(BIO) ke QAR
ر.ق0.2734732
1 BIO Protocol(BIO) ke RSD
дин.7.625695
1 BIO Protocol(BIO) ke UZS
soʻm894.4046188
1 BIO Protocol(BIO) ke ALL
L6.3011531
1 BIO Protocol(BIO) ke ANG
ƒ0.1344827
1 BIO Protocol(BIO) ke AWG
ƒ0.135234
1 BIO Protocol(BIO) ke BBD
$0.15026
1 BIO Protocol(BIO) ke BAM
KM0.1269697
1 BIO Protocol(BIO) ke BIF
Fr221.55837
1 BIO Protocol(BIO) ke BND
$0.097669
1 BIO Protocol(BIO) ke BSD
$0.07513
1 BIO Protocol(BIO) ke JMD
$12.0470955
1 BIO Protocol(BIO) ke KHR
301.7265878
1 BIO Protocol(BIO) ke KMF
Fr32.08051
1 BIO Protocol(BIO) ke LAK
1,633.2608369
1 BIO Protocol(BIO) ke LKR
රු22.9048831
1 BIO Protocol(BIO) ke MDL
L1.2854743
1 BIO Protocol(BIO) ke MGA
Ar338.423085
1 BIO Protocol(BIO) ke MOP
P0.60104
1 BIO Protocol(BIO) ke MVR
1.157002
1 BIO Protocol(BIO) ke MWK
MK130.207803
1 BIO Protocol(BIO) ke MZN
MT4.8045635
1 BIO Protocol(BIO) ke NPR
रु10.645921
1 BIO Protocol(BIO) ke PYG
532.82196
1 BIO Protocol(BIO) ke RWF
Fr109.16389
1 BIO Protocol(BIO) ke SBD
$0.6175686
1 BIO Protocol(BIO) ke SCR
1.0465609
1 BIO Protocol(BIO) ke SRD
$2.892505
1 BIO Protocol(BIO) ke SVC
$0.6566362
1 BIO Protocol(BIO) ke SZL
L1.3035055
1 BIO Protocol(BIO) ke TMT
m0.262955
1 BIO Protocol(BIO) ke TND
د.ت0.22230967
1 BIO Protocol(BIO) ke TTD
$0.5086301
1 BIO Protocol(BIO) ke UGX
Sh262.65448
1 BIO Protocol(BIO) ke XAF
Fr42.67384
1 BIO Protocol(BIO) ke XCD
$0.202851
1 BIO Protocol(BIO) ke XOF
Fr42.67384
1 BIO Protocol(BIO) ke XPF
Fr7.73839
1 BIO Protocol(BIO) ke BWP
P1.0104985
1 BIO Protocol(BIO) ke BZD
$0.1510113
1 BIO Protocol(BIO) ke CVE
$7.2004592
1 BIO Protocol(BIO) ke DJF
Fr13.37314
1 BIO Protocol(BIO) ke DOP
$4.830859
1 BIO Protocol(BIO) ke DZD
د.ج9.8014598
1 BIO Protocol(BIO) ke FJD
$0.1712964
1 BIO Protocol(BIO) ke GNF
Fr653.25535
1 BIO Protocol(BIO) ke GTQ
Q0.5754958
1 BIO Protocol(BIO) ke GYD
$15.7141908
1 BIO Protocol(BIO) ke ISK
kr9.46638

Sumber Daya BIO Protocol

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai BIO Protocol, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi BIO Protocol
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang BIO Protocol

Berapa nilai BIO Protocol (BIO) hari ini?
Harga live BIO dalam USD adalah 0.07513 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga BIO ke USD saat ini?
Harga BIO ke USD saat ini adalah $ 0.07513. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar BIO Protocol?
Kapitalisasi pasar BIO adalah $ 135.75M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar BIO?
Suplai beredar BIO adalah 1.81B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) BIO?
BIO mencapai harga ATH sebesar 0.922573910059997 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) BIO?
BIO mencapai harga ATL 0.03720514618220985 USD.
Berapa volume perdagangan BIO?
Volume perdagangan 24 jam live BIO adalah $ 1.50M USD.
Akankah harga BIO naik lebih tinggi tahun ini?
BIO mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BIO untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:14:05 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting BIO Protocol (BIO)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator BIO ke USD

Jumlah

BIO
BIO
USD
USD

1 BIO = 0.07513 USD

Perdagangkan BIO

BIO/USDT
$0.07513
$0.07513$0.07513
+1.28%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

