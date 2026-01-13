Berapa harga live Utopian Contributor Coin?

Utopian Contributor Coin diperdagangkan pada Rp3.715967824364145000, menunjukkan pergerakan harga sebesar -9.95% selama 24 jam terakhir. Angka real-time ini mencerminkan input gabungan dari berbagai pasar spot.

Seberapa volatil hari ini UTCC?

Volatilitas harga UTCC dalam 24 jam terakhir adalah --%. Volatilitas yang lebih tinggi menunjukkan perubahan harga yang cepat, sementara volatilitas yang lebih rendah mengindikasikan stabilitas.

Apa rentang perdagangan 24 jam untuk Utopian Contributor Coin?

Token tersebut berfluktuasi antara Rp3.653633504419695000 (rendah) dan Rp6.098486615322015000 (tinggi). Para pedagang sering menggunakan informasi ini untuk mengevaluasi momentum harian dan kekuatan pasar.

Berapa volume perdagangan yang dihasilkan UTCC?

Dalam 24 jam terakhir, UTCC mencatat aktivitas perdagangan sebesar Rp--, menunjukkan seberapa aktif pasar berinteraksi dengan aset ini.

Bagaimana perbandingan harga saat ini dengan ATH dan ATL-nya?

Harga tertinggi sepanjang masa adalah Rp17.453104171041045000, sedangkan harga terendah sepanjang masa adalah Rp2.877823927813770000. Membandingkan harga saat ini dengan level-level ini membantu para pedagang memahami siklus jangka panjang.

Seberapa kuat likuiditas pasar untuk Utopian Contributor Coin?

Kekuatan likuiditas dinilai sebesar --/100, yang menunjukkan kedalaman buku pesanan dan kemudahan eksekusi selama sesi perdagangan aktif.

Bagaimana perbandingan UTCC dengan token Infrastructure,Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem lainnya?

Dalam kategori Infrastructure,Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem, UTCC menunjukkan kinerja yang kompetitif, didukung oleh likuiditas sebesar Rp-- serta minat yang terus meningkat dari para pedagang.