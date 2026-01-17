Harga Utya Hari Ini

Harga live Utya (UTYA) hari ini adalah $ 0.00945286, dengan perubahan 0.87% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi UTYA ke USD saat ini adalah $ 0.00945286 per UTYA.

Utya saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 9,452,819, dengan suplai yang beredar 1.00B UTYA. Selama 24 jam terakhir, UTYA diperdagangkan antara $ 0.00796276 (low) dan $ 0.01032239 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.02638195, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.0002191.

Dalam kinerja jangka pendek, UTYA bergerak +0.22% dalam satu jam terakhir dan +50.88% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Utya (UTYA)

Kapitalisasi Pasar $ 9.45M$ 9.45M $ 9.45M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 9.45M$ 9.45M $ 9.45M Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

