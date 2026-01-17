BursaDEX+
Harga live Utya hari ini adalah 0.00945286 USD. Kapitalisasi pasar UTYA adalah 9,452,819 USD. Lacak informasi harga aktual UTYA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live Utya hari ini adalah 0.00945286 USD. Kapitalisasi pasar UTYA adalah 9,452,819 USD. Lacak informasi harga aktual UTYA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang UTYA

Info Harga UTYA

Penjelasan UTYA

Whitepaper UTYA

Situs Web Resmi UTYA

Tokenomi UTYA

Prakiraan Harga UTYA

Logo Utya

Harga Utya (UTYA)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 UTYA ke USD:

+0.80%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Utya (UTYA)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-17 17:01:24 (UTC+8)

Harga Utya Hari Ini

Harga live Utya (UTYA) hari ini adalah $ 0.00945286, dengan perubahan 0.87% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi UTYA ke USD saat ini adalah $ 0.00945286 per UTYA.

Utya saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 9,452,819, dengan suplai yang beredar 1.00B UTYA. Selama 24 jam terakhir, UTYA diperdagangkan antara $ 0.00796276 (low) dan $ 0.01032239 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.02638195, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.0002191.

Dalam kinerja jangka pendek, UTYA bergerak +0.22% dalam satu jam terakhir dan +50.88% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Utya (UTYA)

--
----

Kapitalisasi Pasar Utya saat ini adalah $ 9.45M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar UTYA adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 9.45M.

Riwayat Harga Utya USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
Low 24 Jam
High 24 Jam

+0.22%

+0.87%

+50.88%

+50.88%

Riwayat Harga Utya (UTYA) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Utya ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Utya ke USD adalah $ +0.0209693001.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Utya ke USD adalah $ +0.0079428601.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Utya ke USD adalah $ +0.002175139203591363.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+0.87%
30 Days$ +0.0209693001+221.83%
60 Hari$ +0.0079428601+84.03%
90 Hari$ +0.002175139203591363+29.89%

Prediksi Harga untuk Utya

Prediksi Harga Utya (UTYA) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target UTYA pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Utya (UTYA) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Utya berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Sumber Daya Utya (UTYA)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Tentang Utya

Berapa harga perdagangan langsung Utya hari ini?

Harga perdagangan saat ini untuk Utya berada pada Rp159.77701767753986000, diperbarui secara real-time. Harga ini mencerminkan data agregat dari berbagai pasar, memastikan representasi yang akurat terhadap permintaan dan penawaran global.

Berapa aktivitas perdagangan yang terjadi untuk UTYA?

UTYA mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--. Metrik ini penting untuk mengevaluasi kondisi likuiditas—volume yang lebih tinggi umumnya menunjukkan pasar yang lebih aktif dan eksekusi pesanan yang lebih lancar.

Bagaimana kinerja harga Utya hari ini?

Dalam 24 jam terakhir, Utya mengalami pergerakan harga sebesar 0.87%. Tren positif menunjukkan minat beli yang lebih kuat, sementara tren negatif mungkin mencerminkan tekanan jual jangka pendek atau penurunan pasar secara luas.

Berapa rentang harga yang diperdagangkan Utya hari ini?

Dalam satu hari terakhir, Utya berfluktuasi antara Rp134.59059430500476000 dan Rp174.47425324234789000, memberikan wawasan bagi para pedagang mengenai volatilitas intraday serta level support/resistance yang potensial.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Utya

Perkembangan Industri Penting Utya (UTYA)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-16 15:51:00Kabar Industri Terkini
Peringkat Arus Masuk/Keluar Modal Spot 24 Jam: ETH Arus Keluar Bersih $182 Juta, AIN Arus Masuk Bersih $9,13 Juta;
01-16 13:11:00Kabar Industri Terkini
ETF Bitcoin Spot AS Mencatat Arus Masuk Bersih $100,2 Juta Kemarin, Menandai Empat Hari Perdagangan Berturut-turut dengan Arus Masuk Bersih
01-15 19:20:45Kabar Industri Terkini
Volume Transaksi Jaringan Ethereum Mencapai 2,6 Juta Kemarin, Menyentuh Rekor Tertinggi Sepanjang Masa
01-15 17:57:11Kabar Industri Terkini
Data: Sekitar 11,6 Juta Token Dihapus pada 2025, Mayoritas Terkonsentrasi di Q4
01-15 16:26:05Kabar Industri Terkini
Korea Selatan Mengesahkan RUU Pelembagaan Sekuritas Token, Memungkinkan Penerbit yang Patuh untuk Langsung Menerbitkan Sekuritas Token melalui Blockchain
01-15 10:43:43Kabar Industri Terkini
Pasar Kembali ke Zona "Keserakahan", Indeks Ketakutan Kripto Melonjak ke 61

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.