Berapa harga perdagangan saat ini dari V1 Punk Strategic Reserve?

V1 Punk Strategic Reserve (PUNKSR) saat ini dihargai Rp8.05464464378796000 IDR, mencerminkan pergerakan harga sebesar 0.55% selama 24 jam terakhir. Harga ini merupakan nilai pasar terbaru yang digabungkan dari berbagai bursa utama dan diperbarui secara terus-menerus berdasarkan aktivitas pasar langsung.

Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pergerakan harga V1 Punk Strategic Reserve hari ini?

Pergerakan harga baru-baru ini selama 24 jam dipengaruhi oleh kombinasi sentimen pasar, fluktuasi likuiditas, dan kinerja menyeluruh dalam sektor NFT,Ethereum Ecosystem,NFTFi,NFT Strategy Flywheel. Tren ekonomi yang lebih luas serta aktivitas on-chain di -- juga dapat berkontribusi pada volatilitas jangka pendek.

Seberapa kuat minat perdagangan terhadap PUNKSR?

Para investor telah menghasilkan volume perdagangan sebesar Rp-- dalam 24 jam terakhir, menandakan partisipasi aktif. Volume yang lebih tinggi biasanya menunjukkan meningkatnya kepercayaan dan penemuan harga yang lebih baik.

Bagaimana posisi V1 Punk Strategic Reserve dalam pasar kripto global?

Saat ini, V1 Punk Strategic Reserve menduduki peringkat pasar #5452 dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp4912251914.099700000, menempatkannya sebagai salah satu aset paling mapan dalam sektornya.

Apa yang bisa kita ketahui dari jumlah suplai yang beredar tentang PUNKSR?

Dengan jumlah token yang beredar sebanyak 608725108.1599952, tingkat suplai tersebut memainkan peran penting dalam menentukan kelangkaan, inflasi jangka panjang, dan valuasi pasar.

Bagaimana harga hari ini dibandingkan dengan kinerja terbaru V1 Punk Strategic Reserve?

Rentang harga antara Rp7.99182036935082000 dan Rp8.06879273776308000 selama 24 jam terakhir menyoroti volatilitas intraday dan membantu para pedagang mengevaluasi peluang harga jangka pendek.

Bagaimana posisi V1 Punk Strategic Reserve dibandingkan dengan aset serupa?

Berbanding dengan token NFT,Ethereum Ecosystem,NFTFi,NFT Strategy Flywheel lainnya, PUNKSR terus menunjukkan kinerja kompetitif, didukung oleh volume yang stabil dan minat yang konsisten dari para pelaku ritel maupun institusional.