Harga live ValleyDAO hari ini adalah 0.317491 USD. Lacak informasi harga aktual GROW ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga GROW dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang GROW

Info Harga GROW

Penjelasan GROW

Situs Web Resmi GROW

Tokenomi GROW

Prakiraan Harga GROW

Logo ValleyDAO

Harga ValleyDAO (GROW)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 GROW ke USD:

$0.317397
$0.317397
-0.60%1D
mexc
USD
Grafik Harga Live ValleyDAO (GROW)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 18:02:08 (UTC+8)

Informasi Harga ValleyDAO (GROW) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.310357
$ 0.310357
Low 24 Jam
$ 0.323021
$ 0.323021
High 24 Jam

$ 0.310357
$ 0.310357

$ 0.323021
$ 0.323021

$ 2.42
$ 2.42

$ 0.152417
$ 0.152417

-1.02%

-0.48%

-12.34%

-12.34%

Harga aktual ValleyDAO (GROW) adalah $0.317491. Selama 24 jam terakhir, GROW diperdagangkan antara low $ 0.310357 dan high $ 0.323021, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highGROW adalah $ 2.42, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.152417.

Dalam hal kinerja jangka pendek, GROW telah berubah sebesar -1.02% selama 1 jam terakhir, -0.48% selama 24 jam, dan -12.34% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar ValleyDAO (GROW)

$ 3.51M
$ 3.51M

--
--

$ 9.54M
$ 9.54M

11.06M
11.06M

30,050,000.0
30,050,000.0

Kapitalisasi Pasar ValleyDAO saat ini adalah $ 3.51M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar GROW adalah 11.06M, dan total suplainya sebesar 30050000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 9.54M.

Riwayat Harga ValleyDAO (GROW) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga ValleyDAO ke USD adalah $ -0.0015368788971782.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga ValleyDAO ke USD adalah $ -0.1161950069.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga ValleyDAO ke USD adalah $ -0.1527103453.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga ValleyDAO ke USD adalah $ -0.16967819751769394.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0015368788971782-0.48%
30 Days$ -0.1161950069-36.59%
60 Hari$ -0.1527103453-48.09%
90 Hari$ -0.16967819751769394-34.82%

Apa yang dimaksud dengan ValleyDAO (GROW)

ValleyDAO is a collaborative community of researchers, entrepreneurs, and builders dedicated to funding and incubating synthetic biology research aimed at addressing pressing climate challenges. Unlike traditional funding models, ValleyDAO operates on a community-centric approach where members are both contributors and part-owners, fostering deep investment in the success of projects. This unique protocol allows individuals to fund large-scale, multi-year research and development projects in synthetic biology.

The introduction of the GROW token enhances community involvement in project funding and governance. Holders of GROW tokens can participate in decision-making processes, influencing which synthetic biology projects receive funding, and how the resulting intellectual property is licensed and commercialised. Additionally, they have the opportunity to acquire fractional ownership of emerging technologies through Intellectual Property Tokens.

ValleyDAO's mission extends to democratizing synthetic biology advancements, enabling critical innovations to progress beyond academic settings. This inclusive approach invites diverse perspectives and expertise, enhancing solutions to significant environmental challenges.

Sumber Daya ValleyDAO (GROW)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga ValleyDAO (USD)

Berapa nilai ValleyDAO (GROW) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda ValleyDAO (GROW) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk ValleyDAO.

Cek prediksi harga ValleyDAO sekarang!

GROW ke Mata Uang Lokal

Tokenomi ValleyDAO (GROW)

Memahami tokenomi ValleyDAO (GROW) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token GROW sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang ValleyDAO (GROW)

Berapa nilai ValleyDAO (GROW) hari ini?
Harga live GROW dalam USD adalah 0.317491 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga GROW ke USD saat ini?
Harga GROW ke USD saat ini adalah $ 0.317491. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar ValleyDAO?
Kapitalisasi pasar GROW adalah $ 3.51M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar GROW?
Suplai beredar GROW adalah 11.06M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) GROW?
GROW mencapai harga ATH sebesar 2.42 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) GROW?
GROW mencapai harga ATL 0.152417 USD.
Berapa volume perdagangan GROW?
Volume perdagangan 24 jam live GROW adalah -- USD.
Akankah harga GROW naik lebih tinggi tahun ini?
GROW mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga GROW untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 18:02:08 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

$101,035.46

$3,299.42

$1.1574

$154.75

$1.0003

$101,035.46

$3,299.42

$154.75

$2.1991

$957.00

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00005000

$4.791

$0.007908

$0.00003107

$16.3200

$0.0993

