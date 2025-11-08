Harga Vasco da Gama Fan Token Hari Ini

Harga live Vasco da Gama Fan Token (VASCO) hari ini adalah $ 0.02445805, dengan perubahan 9.64% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi VASCO ke USD saat ini adalah $ 0.02445805 per VASCO.

Vasco da Gama Fan Token saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 55,029, dengan suplai yang beredar 2.25M VASCO. Selama 24 jam terakhir, VASCO diperdagangkan antara $ 0.02171245 (low) dan $ 0.02444766 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 2.68, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.01842277.

Dalam kinerja jangka pendek, VASCO bergerak +0.19% dalam satu jam terakhir dan -5.13% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Vasco da Gama Fan Token (VASCO)

Kapitalisasi Pasar $ 55.03K$ 55.03K $ 55.03K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 488.46K$ 488.46K $ 488.46K Suplai Peredaran 2.25M 2.25M 2.25M Total Suplai 20,000,000.0 20,000,000.0 20,000,000.0

