Berapa harga saat ini dari Vault?

Harga langsung dari Vault (V) adalah Rp1891.6163307 IDR. Penilaian waktu nyata ini diperbarui secara terus-menerus dan menggabungkan harga dari bursa global utama untuk memastikan Anda melihat tingkat pasar yang akurat.

Bagaimana posisi Vault di pasar?

Vault saat ini berada pada peringkat pasar #1561, didukung oleh kapitalisasi pasar sebesar Rp189077740051.9. Peringkat ini dipengaruhi oleh kedalaman likuiditas, permintaan investor secara keseluruhan, dan jumlah token yang beredar.

Apa jumlah token yang beredar dari V?

Jumlah token yang beredar dari V adalah 99999727.698352 token, yang mewakili jumlah yang tersedia di pasar terbuka. Angka ini memegang peranan penting dalam menentukan penilaian pasar, kelangkaan, dan dinamika inflasi jangka panjang.

Berapa rentang harga 24 jam dari Vault?

Dalam 24 jam terakhir, Vault diperdagangkan dalam kisaran Rp1886.7241177 (terendah 24 jam) hingga Rp1963.9536043 (tertinggi 24 jam). Rentang volatilitas ini membantu para pedagang memahami momentum jangka pendek dan ketidakpastian pasar.

Berapa jarak Vault dari titik tertinggi dan terendah sepanjang masa?

Vault mencapai titik tertinggi sepanjang masa sebesar Rp2011.1550249, sementara harga terendah yang tercatat (ATL) adalah Rp1591.5212374. Patokan historis ini memungkinkan para pedagang mengevaluasi potensi harga jangka panjang dan siklus pasar.

Seberapa aktif perdagangan V hari ini?

Volume perdagangan selama 24 jam terakhir adalah Rp--, mencerminkan partisipasi pasar saat ini. Volume yang lebih tinggi sering kali menunjukkan minat investor yang lebih kuat dan likuiditas pasar yang lebih dalam.

Apa yang memengaruhi arah tren terbaru untuk Vault?

Pergeseran harga saat ini sebesar -3.34% dalam 24 jam terakhir dibentuk oleh sentimen pasar, aktivitas perdagangan, faktor makroekonomi, serta pembaruan spesifik ekosistem terkait Solana Ecosystem,Liquid Staking. Peningkatan volume secara tiba-tiba juga dapat menjadi katalisator bagi pergerakan harga yang signifikan.