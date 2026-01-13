Harga Vault (V)
Harga live Vault (V) hari ini adalah $ 0.112131, dengan perubahan 3.35% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi V ke USD saat ini adalah $ 0.112131 per V.
Vault saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 11,208,127, dengan suplai yang beredar 100.00M V. Selama 24 jam terakhir, V diperdagangkan antara $ 0.111841 (low) dan $ 0.116419 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.119217, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.094342.
Dalam kinerja jangka pendek, V bergerak -0.14% dalam satu jam terakhir dan +1.35% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.
Kapitalisasi Pasar Vault saat ini adalah $ 11.21M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar V adalah 100.00M, dan total suplainya sebesar 99999727.698352. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 11.21M.
Sepanjang hari ini, perubahan harga Vault ke USD adalah $ -0.0038806113534088.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Vault ke USD adalah $ +0.0057207554.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Vault ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Vault ke USD adalah $ 0.
|Periode
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ -0.0038806113534088
|-3.34%
|30 Days
|$ +0.0057207554
|+5.10%
|60 Hari
|$ 0
|--
|90 Hari
|$ 0
|--
Pada tahun 2040, harga Vault berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.
Berapa harga saat ini dari Vault?
Harga langsung dari Vault (V) adalah Rp1891.6163307 IDR. Penilaian waktu nyata ini diperbarui secara terus-menerus dan menggabungkan harga dari bursa global utama untuk memastikan Anda melihat tingkat pasar yang akurat.
Bagaimana posisi Vault di pasar?
Vault saat ini berada pada peringkat pasar #1561, didukung oleh kapitalisasi pasar sebesar Rp189077740051.9. Peringkat ini dipengaruhi oleh kedalaman likuiditas, permintaan investor secara keseluruhan, dan jumlah token yang beredar.
Apa jumlah token yang beredar dari V?
Jumlah token yang beredar dari V adalah 99999727.698352 token, yang mewakili jumlah yang tersedia di pasar terbuka. Angka ini memegang peranan penting dalam menentukan penilaian pasar, kelangkaan, dan dinamika inflasi jangka panjang.
Berapa rentang harga 24 jam dari Vault?
Dalam 24 jam terakhir, Vault diperdagangkan dalam kisaran Rp1886.7241177 (terendah 24 jam) hingga Rp1963.9536043 (tertinggi 24 jam). Rentang volatilitas ini membantu para pedagang memahami momentum jangka pendek dan ketidakpastian pasar.
Berapa jarak Vault dari titik tertinggi dan terendah sepanjang masa?
Vault mencapai titik tertinggi sepanjang masa sebesar Rp2011.1550249, sementara harga terendah yang tercatat (ATL) adalah Rp1591.5212374. Patokan historis ini memungkinkan para pedagang mengevaluasi potensi harga jangka panjang dan siklus pasar.
Seberapa aktif perdagangan V hari ini?
Volume perdagangan selama 24 jam terakhir adalah Rp--, mencerminkan partisipasi pasar saat ini. Volume yang lebih tinggi sering kali menunjukkan minat investor yang lebih kuat dan likuiditas pasar yang lebih dalam.
Apa yang memengaruhi arah tren terbaru untuk Vault?
Pergeseran harga saat ini sebesar -3.34% dalam 24 jam terakhir dibentuk oleh sentimen pasar, aktivitas perdagangan, faktor makroekonomi, serta pembaruan spesifik ekosistem terkait Solana Ecosystem,Liquid Staking. Peningkatan volume secara tiba-tiba juga dapat menjadi katalisator bagi pergerakan harga yang signifikan.
|Waktu (UTC+8)
|Jenis
|Informasi
|01-11 10:54:00
|Kabar Industri Terkini
Meme Tiongkok BSC dan meme ekosistem Solana kuasai sorotan minggu ini, berbagai token melonjak puluhan kali lipat
|01-09 20:49:39
|Kabar Industri Terkini
Beberapa token Ekosistem Solana rebound secara signifikan, dengan AVICI melonjak lebih dari 47% dalam satu hari
|01-09 07:21:01
|Kabar Industri Terkini
ETF Spot Solana AS Mencatat Arus Masuk Bersih $13,6 Juta Kemarin
|01-08 16:18:55
|Kabar Industri Terkini
TVL DeFi Stabil Turun ke $29.231, Mayoritas TVL Blockchain Publik Baru Menguap Signifikan dari Puncak Bull Run Ini
|01-08 08:48:15
|Kabar Industri Terkini
Volume Perdagangan Stablecoin Mencapai Rekor Tertinggi Sepanjang Masa di 2025, Mencapai $33 Triliun untuk Tahun Ini, dengan USDC Memimpin
|01-07 09:17:19
|Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $243,2 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $114,7 juta
