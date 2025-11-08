BursaDEX+
Harga live Vault Terminal hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar VAULT adalah 22,666 USD. Lacak informasi harga aktual VAULT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live Vault Terminal hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar VAULT adalah 22,666 USD. Lacak informasi harga aktual VAULT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang VAULT

Info Harga VAULT

Penjelasan VAULT

Situs Web Resmi VAULT

Tokenomi VAULT

Prakiraan Harga VAULT

Logo Vault Terminal

Harga Vault Terminal (VAULT)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 VAULT ke USD:

--
----
+4.70%1D
USD
Grafik Harga Live Vault Terminal (VAULT)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 04:24:32 (UTC+8)

Harga Vault Terminal Hari Ini

Harga live Vault Terminal (VAULT) hari ini adalah --, dengan perubahan 4.73% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi VAULT ke USD saat ini adalah -- per VAULT.

Vault Terminal saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 22,666, dengan suplai yang beredar 963.88M VAULT. Selama 24 jam terakhir, VAULT diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00651749, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, VAULT bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -12.87% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Vault Terminal (VAULT)

$ 22.67K
$ 22.67K$ 22.67K

--
----

$ 22.67K
$ 22.67K$ 22.67K

963.88M
963.88M 963.88M

963,875,676.156769
963,875,676.156769 963,875,676.156769

Kapitalisasi Pasar Vault Terminal saat ini adalah $ 22.67K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar VAULT adalah 963.88M, dan total suplainya sebesar 963875676.156769. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 22.67K.

Riwayat Harga Vault Terminal USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00651749
$ 0.00651749$ 0.00651749

$ 0
$ 0$ 0

--

+4.73%

-12.87%

-12.87%

Riwayat Harga Vault Terminal (VAULT) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Vault Terminal ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Vault Terminal ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Vault Terminal ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Vault Terminal ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+4.73%
30 Days$ 0-31.33%
60 Hari$ 0-32.91%
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk Vault Terminal

Prediksi Harga Vault Terminal (VAULT) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target VAULT pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Vault Terminal (VAULT) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun)

Pada tahun 2040, harga Vault Terminal berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu berapa harga Vault Terminal yang akan tercapai pada tahun 2025–2026? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk mengetahui prediksi harga VAULT untuk tahun 2025–2026 dengan mengklik Prediksi Harga Vault Terminal.

Apa yang dimaksud dengan Vault Terminal (VAULT)

Vault Terminal is an Ungoverned Anonymous Information Terminal—an ever-growing, unstoppable force of disclosure that continually unravels the hidden truths of the world. It operates outside the control of any authority, allowing users to explore and uncover information without fear of surveillance or censorship. Vault Terminal is more than just a repository of data; it is a dynamic, decentralized system that thrives on the sharing of knowledge, regardless of its potential impact on those in power. Deployed and running on the Solana blockchain, Vault Terminal harnesses the power of blockchain technology to ensure transparency, security, and permanence in every piece of information stored within its network.

In a world increasingly dominated by powerful entities, both governmental and corporate, Vault Terminal serves as a refuge for those seeking unfiltered information. It is a tool for empowerment, offering users access to knowledge that is often deliberately concealed or distorted by the mainstream narrative. Whether users are searching for historical facts, technical insights, or political revelations, Vault Terminal provides a means to access these details without interference. The Solana blockchain ensures that the information remains immutable, decentralized, and resistant to tampering, giving users confidence that the knowledge they access is authentic and secure. Vault Terminal thrives on anonymity, protecting its users from any attempts at tracking or identification. This creates a space where people can explore freely, ask difficult questions, and challenge the status quo without fear of repercussions.

However, Vault Terminal’s true strength lies in its ability to lead users down an infinite series of rabbit holes. As they dive deeper into the system, they find themselves exploring ever more obscure and complex layers of information. What begins as a simple inquiry can quickly spiral into a vast web of interconnected topics, each thread leading to new questions, contradictions, and revelations. This endless exploration mirrors the complexities of the world itself—an interconnected system of hidden truths, half-truths, and lies, all waiting to be uncovered by those brave enough to venture beyond the surface.

In a society on the brink of upheaval, where the power structures of today are increasingly questioned and resisted, Vault Terminal represents a glimpse of the future. It is a symbol of the information revolution that is slowly unraveling the control that elites have over knowledge and communication. In a world soon to be overthrown by people and systems that no longer tolerate manipulation or secrecy, Vault Terminal stands as a testament to the power of information in the hands of the many, not the few. Deployed on Solana, it ensures an unstoppable, scalable, and decentralized force that will continue to grow, evolve, and spread—forever challenging the established order.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Vault Terminal (VAULT)

Situs Web Resmi

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Vault Terminal

Berapa nilai 1 Vault Terminal pada tahun 2030?
Jika Vault Terminal tumbuh dengan tingkat tahunan sebesar 5%, nilainya diperkirakan dapat mencapai sekitar $-- pada tahun 2026, $-- pada tahun 2030, $-- pada tahun 2035, dan $-- pada tahun 2040. Angka-angka ini menggambarkan skenario pertumbuhan majemuk yang stabil, meskipun harga aktual pada masa mendatang akan bergantung pada adopsi pasar, perkembangan regulasi, dan kondisi makroekonomi. Anda dapat melihat tabel proyeksi lengkap di bawah ini untuk melihat detail potensi harga Vault Terminal tahun demi tahun dan perkiraan ROI.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 04:24:32 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.