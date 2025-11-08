Harga Vault Terminal (VAULT)
Harga live Vault Terminal (VAULT) hari ini adalah --, dengan perubahan 4.73% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi VAULT ke USD saat ini adalah -- per VAULT.
Vault Terminal saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 22,666, dengan suplai yang beredar 963.88M VAULT. Selama 24 jam terakhir, VAULT diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00651749, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.
Dalam kinerja jangka pendek, VAULT bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -12.87% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.
Kapitalisasi Pasar Vault Terminal saat ini adalah $ 22.67K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar VAULT adalah 963.88M, dan total suplainya sebesar 963875676.156769. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 22.67K.
--
+4.73%
-12.87%
-12.87%
Sepanjang hari ini, perubahan harga Vault Terminal ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Vault Terminal ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Vault Terminal ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Vault Terminal ke USD adalah $ 0.
|Periode
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|+4.73%
|30 Days
|$ 0
|-31.33%
|60 Hari
|$ 0
|-32.91%
|90 Hari
|$ 0
|--
Pada tahun 2040, harga Vault Terminal berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.
Vault Terminal is an Ungoverned Anonymous Information Terminal—an ever-growing, unstoppable force of disclosure that continually unravels the hidden truths of the world. It operates outside the control of any authority, allowing users to explore and uncover information without fear of surveillance or censorship. Vault Terminal is more than just a repository of data; it is a dynamic, decentralized system that thrives on the sharing of knowledge, regardless of its potential impact on those in power. Deployed and running on the Solana blockchain, Vault Terminal harnesses the power of blockchain technology to ensure transparency, security, and permanence in every piece of information stored within its network.
In a world increasingly dominated by powerful entities, both governmental and corporate, Vault Terminal serves as a refuge for those seeking unfiltered information. It is a tool for empowerment, offering users access to knowledge that is often deliberately concealed or distorted by the mainstream narrative. Whether users are searching for historical facts, technical insights, or political revelations, Vault Terminal provides a means to access these details without interference. The Solana blockchain ensures that the information remains immutable, decentralized, and resistant to tampering, giving users confidence that the knowledge they access is authentic and secure. Vault Terminal thrives on anonymity, protecting its users from any attempts at tracking or identification. This creates a space where people can explore freely, ask difficult questions, and challenge the status quo without fear of repercussions.
However, Vault Terminal’s true strength lies in its ability to lead users down an infinite series of rabbit holes. As they dive deeper into the system, they find themselves exploring ever more obscure and complex layers of information. What begins as a simple inquiry can quickly spiral into a vast web of interconnected topics, each thread leading to new questions, contradictions, and revelations. This endless exploration mirrors the complexities of the world itself—an interconnected system of hidden truths, half-truths, and lies, all waiting to be uncovered by those brave enough to venture beyond the surface.
In a society on the brink of upheaval, where the power structures of today are increasingly questioned and resisted, Vault Terminal represents a glimpse of the future. It is a symbol of the information revolution that is slowly unraveling the control that elites have over knowledge and communication. In a world soon to be overthrown by people and systems that no longer tolerate manipulation or secrecy, Vault Terminal stands as a testament to the power of information in the hands of the many, not the few. Deployed on Solana, it ensures an unstoppable, scalable, and decentralized force that will continue to grow, evolve, and spread—forever challenging the established order.
MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!
|Waktu (UTC+8)
|Jenis
|Informasi
|11-07 01:12:41
|Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
|11-06 14:15:13
|Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
|11-06 11:42:30
|Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
|11-05 17:18:00
|Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
|11-05 10:42:00
|Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
|11-04 17:22:15
|Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"
Mata uang kripto teratas beserta data pasar tersedia di MEXC
Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan
Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.