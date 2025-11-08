Harga Vault Terminal Hari Ini

Harga live Vault Terminal (VAULT) hari ini adalah --, dengan perubahan 4.73% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi VAULT ke USD saat ini adalah -- per VAULT.

Vault Terminal saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 22,666, dengan suplai yang beredar 963.88M VAULT. Selama 24 jam terakhir, VAULT diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00651749, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, VAULT bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -12.87% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Vault Terminal (VAULT)

Kapitalisasi Pasar $ 22.67K$ 22.67K $ 22.67K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 22.67K$ 22.67K $ 22.67K Suplai Peredaran 963.88M 963.88M 963.88M Total Suplai 963,875,676.156769 963,875,676.156769 963,875,676.156769

