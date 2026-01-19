Harga Verox Hari Ini

Harga live Verox (VRX) hari ini adalah $ 1.58, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi VRX ke USD saat ini adalah $ 1.58 per VRX.

Verox saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 35,751, dengan suplai yang beredar 22.64K VRX. Selama 24 jam terakhir, VRX diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 1,357.06, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.118894.

Dalam kinerja jangka pendek, VRX bergerak -- dalam satu jam terakhir dan +13.21% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Verox (VRX)

Kapitalisasi Pasar $ 35.75K$ 35.75K $ 35.75K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 75.01K$ 75.01K $ 75.01K Suplai Peredaran 22.64K 22.64K 22.64K Total Suplai 47,500.0 47,500.0 47,500.0

