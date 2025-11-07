BursaDEX+
Harga live VERRA DNA hari ini adalah 0 USD. Lacak informasi harga aktual VDNA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga VDNA dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live VERRA DNA hari ini adalah 0 USD. Lacak informasi harga aktual VDNA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga VDNA dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang VDNA

Info Harga VDNA

Penjelasan VDNA

Situs Web Resmi VDNA

Tokenomi VDNA

Prakiraan Harga VDNA

Logo VERRA DNA

Harga VERRA DNA (VDNA)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 VDNA ke USD:

$0.00017836
$0.00017836$0.00017836
-16.20%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live VERRA DNA (VDNA)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 21:35:17 (UTC+8)

Informasi Harga VERRA DNA (VDNA) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01760951
$ 0.01760951$ 0.01760951

$ 0
$ 0$ 0

+0.56%

-15.88%

-27.28%

-27.28%

Harga aktual VERRA DNA (VDNA) adalah --. Selama 24 jam terakhir, VDNA diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highVDNA adalah $ 0.01760951, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, VDNA telah berubah sebesar +0.56% selama 1 jam terakhir, -15.88% selama 24 jam, dan -27.28% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar VERRA DNA (VDNA)

$ 177.12K
$ 177.12K$ 177.12K

--
----

$ 177.12K
$ 177.12K$ 177.12K

989.98M
989.98M 989.98M

989,983,397.0922911
989,983,397.0922911 989,983,397.0922911

Kapitalisasi Pasar VERRA DNA saat ini adalah $ 177.12K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar VDNA adalah 989.98M, dan total suplainya sebesar 989983397.0922911. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 177.12K.

Riwayat Harga VERRA DNA (VDNA) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga VERRA DNA ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga VERRA DNA ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga VERRA DNA ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga VERRA DNA ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-15.88%
30 Days$ 0-74.71%
60 Hari$ 0-90.04%
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan VERRA DNA (VDNA)

VERRA DNA ECONOMIC ECOSYSTEM (VDNA)

Pioneering the World’s First Carbon Emission Token and Sustainable ESG Platform

We issued the world’s first carbon emission token and built the VERRA DNA Economic Ecosystem (VDNA) to advance the United Nations Sustainable Development Goals and reshape how the world tackles climate change.

The VDNA platform is a comprehensive solution for managing and supervising ESG (Environmental, Social, and Governance) performance across companies and institutions globally. By recording carbon credits as NFTs, VDNA ensures transparent, secure, and verifiable tracking. These credits are issued as STO-type VDNA tokens, unlocking global trading on the international carbon credit market and the world’s top 10 virtual currency exchanges. VDNA makes clean energy accessible to everyone. Through the VDNA Wallet’s PowerBuilds payment system, anyone can seamlessly purchase and use clean energy. Carbon credits produced can be reissued as VDNA tokens, which can then be used directly for clean energy payments—creating a closed-loop system that supports the transition to a low-carbon future.

As an innovative solution for the energy transformation humanity must embrace, VDNA provides a fully integrated system to accelerate the adoption of clean energy technologies in the global power plant market. Our platform rigorously tracks, assesses, and records all carbon emissions and the corresponding carbon credits generated, ensuring transparent, proportional, and accountable environmental impact management.

We are committed to expanding this ecosystem and driving a cleaner, more sustainable, and equitable future for all.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya VERRA DNA (VDNA)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga VERRA DNA (USD)

Berapa nilai VERRA DNA (VDNA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda VERRA DNA (VDNA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk VERRA DNA.

Cek prediksi harga VERRA DNA sekarang!

VDNA ke Mata Uang Lokal

Tokenomi VERRA DNA (VDNA)

Memahami tokenomi VERRA DNA (VDNA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token VDNA sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang VERRA DNA (VDNA)

Berapa nilai VERRA DNA (VDNA) hari ini?
Harga live VDNA dalam USD adalah 0 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga VDNA ke USD saat ini?
Harga VDNA ke USD saat ini adalah $ 0. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar VERRA DNA?
Kapitalisasi pasar VDNA adalah $ 177.12K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar VDNA?
Suplai beredar VDNA adalah 989.98M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) VDNA?
VDNA mencapai harga ATH sebesar 0.01760951 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) VDNA?
VDNA mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan VDNA?
Volume perdagangan 24 jam live VDNA adalah -- USD.
Akankah harga VDNA naik lebih tinggi tahun ini?
VDNA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga VDNA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 21:35:17 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting VERRA DNA (VDNA)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

