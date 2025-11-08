Harga Vibe Coding Meta Hari Ini

Harga live Vibe Coding Meta (VIBECODER) hari ini adalah $ 0.0000431, dengan perubahan 9.90% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi VIBECODER ke USD saat ini adalah $ 0.0000431 per VIBECODER.

Vibe Coding Meta saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 41,802, dengan suplai yang beredar 969.94M VIBECODER. Selama 24 jam terakhir, VIBECODER diperdagangkan antara $ 0.00003922 (low) dan $ 0.00004324 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00065667, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00003453.

Dalam kinerja jangka pendek, VIBECODER bergerak +1.70% dalam satu jam terakhir dan -17.62% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Vibe Coding Meta (VIBECODER)

Kapitalisasi Pasar $ 41.80K$ 41.80K $ 41.80K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 41.80K$ 41.80K $ 41.80K Suplai Peredaran 969.94M 969.94M 969.94M Total Suplai 969,938,675.342341 969,938,675.342341 969,938,675.342341

Kapitalisasi Pasar Vibe Coding Meta saat ini adalah $ 41.80K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar VIBECODER adalah 969.94M, dan total suplainya sebesar 969938675.342341. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 41.80K.