Harga Virtuals Index Hari Ini

Harga live Virtuals Index (VTF) hari ini adalah $ 0.883272, dengan perubahan 1.66% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi VTF ke USD saat ini adalah $ 0.883272 per VTF.

Virtuals Index saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 56,417, dengan suplai yang beredar 63.93K VTF. Selama 24 jam terakhir, VTF diperdagangkan antara $ 0.828215 (low) dan $ 0.947763 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 1.32, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.292969.

Dalam kinerja jangka pendek, VTF bergerak -1.91% dalam satu jam terakhir dan -14.18% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Virtuals Index (VTF)

Kapitalisasi Pasar $ 56.42K$ 56.42K $ 56.42K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 56.42K$ 56.42K $ 56.42K Suplai Peredaran 63.93K 63.93K 63.93K Total Suplai 63,929.00218404938 63,929.00218404938 63,929.00218404938

Kapitalisasi Pasar Virtuals Index saat ini adalah $ 56.42K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar VTF adalah 63.93K, dan total suplainya sebesar 63929.00218404938. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 56.42K.