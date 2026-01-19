Berapa nilai Vitruveo Bridged VTRU saat ini?

Vitruveo Bridged VTRU saat ini diperdagangkan seharga Rp45.27646016031700000, dengan pergerakan harga sebesar 0.08% selama 24 jam terakhir. Harga langsung ini memberikan gambaran tentang aktivitas pasar dan sentimen investor secara real-time.

Apa arah pergerakan VTRU hari ini, naik atau turun?

VTRU telah menunjukkan pergerakan harga selama 24 jam terakhir, mencerminkan bagaimana pasar bereaksi terhadap berita terbaru, volume perdagangan, dan perkembangan dalam ekosistem BNB Chain Ecosystem,Wrapped-Tokens,Bridged-Tokens.

Seberapa populer Vitruveo Bridged VTRU hari ini?

Token tersebut telah mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, yang menunjukkan berapa banyak trader yang aktif membeli atau menjual VTRU.

Apa yang membuat Vitruveo Bridged VTRU berbeda dari aset kripto lainnya?

Sebagai bagian dari kategori BNB Chain Ecosystem,Wrapped-Tokens,Bridged-Tokens dan dibangun di atas jaringan --, VTRU menawarkan utilitas dan peran spesifik dalam ekosistemnya, yang mungkin mencakup pembayaran, staking, tata kelola, atau kasus penggunaan khusus aplikasi.

Berapa jumlah VTRU yang beredar di pasar?

Terdapat 20000000.0 token yang beredar saat ini, yang membantu menentukan kelangkaan token serta nilai pasar secara keseluruhan.

Berapa harga tertinggi dan terendah Vitruveo Bridged VTRU sepanjang masa?

Harga tertinggi token ini (ATH) adalah Rp10144.907805218950000, sementara titik terendahnya (ATL) adalah Rp44.91662954699150000, memberikan konteks penting bagi investor jangka panjang yang mengevaluasi siklus harga.