BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live VNX British Pound hari ini adalah 1.31 USD. Lacak informasi harga aktual VGBP ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga VGBP dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live VNX British Pound hari ini adalah 1.31 USD. Lacak informasi harga aktual VGBP ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga VGBP dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang VGBP

Info Harga VGBP

Penjelasan VGBP

Whitepaper VGBP

Situs Web Resmi VGBP

Tokenomi VGBP

Prakiraan Harga VGBP

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo VNX British Pound

Harga VNX British Pound (VGBP)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 VGBP ke USD:

$1.31
$1.31$1.31
0.00%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live VNX British Pound (VGBP)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 20:25:08 (UTC+8)

Informasi Harga VNX British Pound (VGBP) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 1.31
$ 1.31$ 1.31
Low 24 Jam
$ 1.32
$ 1.32$ 1.32
High 24 Jam

$ 1.31
$ 1.31$ 1.31

$ 1.32
$ 1.32$ 1.32

$ 1.63
$ 1.63$ 1.63

$ 1.31
$ 1.31$ 1.31

-0.17%

-0.03%

-0.47%

-0.47%

Harga aktual VNX British Pound (VGBP) adalah $1.31. Selama 24 jam terakhir, VGBP diperdagangkan antara low $ 1.31 dan high $ 1.32, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highVGBP adalah $ 1.63, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 1.31.

Dalam hal kinerja jangka pendek, VGBP telah berubah sebesar -0.17% selama 1 jam terakhir, -0.03% selama 24 jam, dan -0.47% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar VNX British Pound (VGBP)

$ 510.12K
$ 510.12K$ 510.12K

--
----

$ 510.12K
$ 510.12K$ 510.12K

388.11K
388.11K 388.11K

388,109.611369733
388,109.611369733 388,109.611369733

Kapitalisasi Pasar VNX British Pound saat ini adalah $ 510.12K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar VGBP adalah 388.11K, dan total suplainya sebesar 388109.611369733. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 510.12K.

Riwayat Harga VNX British Pound (VGBP) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga VNX British Pound ke USD adalah $ -0.000416026342262.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga VNX British Pound ke USD adalah $ -0.0245176980.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga VNX British Pound ke USD adalah $ -0.0378010980.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga VNX British Pound ke USD adalah $ -0.0297252854769834.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000416026342262-0.03%
30 Days$ -0.0245176980-1.87%
60 Hari$ -0.0378010980-2.88%
90 Hari$ -0.0297252854769834-2.21%

Apa yang dimaksud dengan VNX British Pound (VGBP)

VNX British Pound (VGBP) is a multichain token referencing British Pound from an issuer licensed under the Blockchain act in Liechtenstein.

Each VGBP is backed 1:1 by GBP reserves held in banks in Switzerland and Liechtenstein. Information about the reserves and independent audits is publicly available at https://vnx.li/transparency/.

Being referenced to traditional currency, VNX British Pound offers a traditional asset in the digital form. This is a more stable and reliable instrument for the operations in the crypto market.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya VNX British Pound (VGBP)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga VNX British Pound (USD)

Berapa nilai VNX British Pound (VGBP) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda VNX British Pound (VGBP) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk VNX British Pound.

Cek prediksi harga VNX British Pound sekarang!

VGBP ke Mata Uang Lokal

Tokenomi VNX British Pound (VGBP)

Memahami tokenomi VNX British Pound (VGBP) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token VGBP sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang VNX British Pound (VGBP)

Berapa nilai VNX British Pound (VGBP) hari ini?
Harga live VGBP dalam USD adalah 1.31 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga VGBP ke USD saat ini?
Harga VGBP ke USD saat ini adalah $ 1.31. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar VNX British Pound?
Kapitalisasi pasar VGBP adalah $ 510.12K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar VGBP?
Suplai beredar VGBP adalah 388.11K USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) VGBP?
VGBP mencapai harga ATH sebesar 1.63 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) VGBP?
VGBP mencapai harga ATL 1.31 USD.
Berapa volume perdagangan VGBP?
Volume perdagangan 24 jam live VGBP adalah -- USD.
Akankah harga VGBP naik lebih tinggi tahun ini?
VGBP mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga VGBP untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 20:25:08 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting VNX British Pound (VGBP)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,005.06
$100,005.06$100,005.06

-1.96%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,230.99
$3,230.99$3,230.99

-2.08%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0507
$1.0507$1.0507

+22.45%

Logo Solana

Solana

SOL

$152.57
$152.57$152.57

-2.14%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,005.06
$100,005.06$100,005.06

-1.96%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,230.99
$3,230.99$3,230.99

-2.08%

Logo Solana

Solana

SOL

$152.57
$152.57$152.57

-2.14%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.1726
$2.1726$2.1726

-2.77%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$936.17
$936.17$936.17

+0.27%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00017679
$0.00017679$0.00017679

+3,435.80%

Logo DeAgentAI

DeAgentAI

AIA

$23.7314
$23.7314$23.7314

+288.40%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007754
$0.007754$0.007754

+263.35%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00003815
$0.00003815$0.00003815

+254.22%

Logo ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.008672
$0.008672$0.008672

+116.80%