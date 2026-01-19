Harga Wagie Bot Hari Ini

Harga live Wagie Bot (WAGIEBOT) hari ini adalah $ 0.00997332, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WAGIEBOT ke USD saat ini adalah $ 0.00997332 per WAGIEBOT.

Wagie Bot saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 94,747, dengan suplai yang beredar 9.50M WAGIEBOT. Selama 24 jam terakhir, WAGIEBOT diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 1.73, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00572132.

Dalam kinerja jangka pendek, WAGIEBOT bergerak -- dalam satu jam terakhir dan +5.33% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Wagie Bot (WAGIEBOT)

Kapitalisasi Pasar $ 94.75K$ 94.75K $ 94.75K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 99.73K$ 99.73K $ 99.73K Suplai Peredaran 9.50M 9.50M 9.50M Total Suplai 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Wagie Bot saat ini adalah $ 94.75K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar WAGIEBOT adalah 9.50M, dan total suplainya sebesar 10000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 99.73K.