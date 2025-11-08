Harga WannaSwap Hari Ini

Harga live WannaSwap (WANNA) hari ini adalah --, dengan perubahan 21.34% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WANNA ke USD saat ini adalah -- per WANNA.

WannaSwap saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 28,840, dengan suplai yang beredar 99.04M WANNA. Selama 24 jam terakhir, WANNA diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 3.28, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, WANNA bergerak -0.93% dalam satu jam terakhir dan +20.53% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar WannaSwap (WANNA)

Kapitalisasi Pasar $ 28.84K$ 28.84K $ 28.84K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 29.12K$ 29.12K $ 29.12K Suplai Peredaran 99.04M 99.04M 99.04M Total Suplai 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

