Harga live WATCoin hari ini adalah 0 USD. Lacak informasi harga aktual WATC ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga WATC dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga WATCoin (WATC)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 WATC ke USD:

$0.00010094
$0.00010094$0.00010094
-1.00%1D
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi.
USD
Grafik Harga Live WATCoin (WATC)
Informasi Harga WATCoin (WATC) (USD)

Harga aktual WATCoin (WATC) adalah --. Selama 24 jam terakhir, WATC diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highWATC adalah $ 0.00183688, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, WATC telah berubah sebesar +0.99% selama 1 jam terakhir, -0.03% selama 24 jam, dan +0.96% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar WATCoin (WATC)

$ 5.11M
$ 5.11M$ 5.11M

--
----

$ 5.66M
$ 5.66M$ 5.66M

50.16B
50.16B 50.16B

55,555,555,555.0
55,555,555,555.0 55,555,555,555.0

Kapitalisasi Pasar WATCoin saat ini adalah $ 5.11M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar WATC adalah 50.16B, dan total suplainya sebesar 55555555555.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 5.66M.

Riwayat Harga WATCoin (WATC) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga WATCoin ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga WATCoin ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga WATCoin ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga WATCoin ke USD adalah $ 0.

Periode Perubahan (USD) Perubahan (%)
Hari ini $ 0 -0.03%
30 Days $ 0 +0.91%
60 Hari $ 0 +0.93%
90 Hari $ 0 --

Apa yang dimaksud dengan WATCoin (WATC)

Our project is a TON-chain, Telegram-based tap-to-earn game platform designed to provide users with an easy and engaging way to earn tokens while fostering community interaction. Players can participate by tapping just 60 times, four times a day, making the platform accessible and enjoyable for users of all levels. Built around a Beluga meme theme, the project offers a unique and entertaining utility, ensuring a playful and lighthearted experience.

Beyond gaming, the project integrates both digital and real-world benefits. Tokens earned on the platform can be used for exclusive perks in areas such as tourism, hospitality, and even water-based products through our Smart Water initiatives. The project aims to bridge the gap between online and offline experiences, creating a seamless ecosystem where users can enjoy both virtual and tangible rewards.

By combining innovation, community interaction, and fun, our project not only redefines the tap-to-earn model but also establishes itself as a lifestyle brand within the TON blockchain ecosystem.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya WATCoin (WATC)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga WATCoin (USD)

Berapa nilai WATCoin (WATC) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda WATCoin (WATC) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk WATCoin.

Cek prediksi harga WATCoin sekarang!

WATC ke Mata Uang Lokal

Tokenomi WATCoin (WATC)

Memahami tokenomi WATCoin (WATC) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token WATC sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang WATCoin (WATC)

Berapa nilai WATCoin (WATC) hari ini?
Harga live WATC dalam USD adalah 0 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga WATC ke USD saat ini?
Harga WATC ke USD saat ini adalah $ 0. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar WATCoin?
Kapitalisasi pasar WATC adalah $ 5.11M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar WATC?
Suplai beredar WATC adalah 50.16B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) WATC?
WATC mencapai harga ATH sebesar 0.00183688 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) WATC?
WATC mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan WATC?
Volume perdagangan 24 jam live WATC adalah -- USD.
Akankah harga WATC naik lebih tinggi tahun ini?
WATC mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga WATC untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 16:55:47 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

