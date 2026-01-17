Harga Watermelon Hari Ini

Harga live Watermelon (WAT) hari ini adalah $ 0.00000268, dengan perubahan 0.49% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WAT ke USD saat ini adalah $ 0.00000268 per WAT.

Watermelon saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 26,799, dengan suplai yang beredar 10.00B WAT. Selama 24 jam terakhir, WAT diperdagangkan antara $ 0.00000257 (low) dan $ 0.0000027 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00088878, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.0000025.

Dalam kinerja jangka pendek, WAT bergerak +0.24% dalam satu jam terakhir dan -0.40% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Watermelon (WAT)

Kapitalisasi Pasar $ 26.80K$ 26.80K $ 26.80K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 26.80K$ 26.80K $ 26.80K Suplai Peredaran 10.00B 10.00B 10.00B Total Suplai 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Watermelon saat ini adalah $ 26.80K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar WAT adalah 10.00B, dan total suplainya sebesar 10000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 26.80K.