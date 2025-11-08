Harga WaultSwap Hari Ini

Harga live WaultSwap (WEX) hari ini adalah $ 0.0000094, dengan perubahan 0.25% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WEX ke USD saat ini adalah $ 0.0000094 per WEX.

WaultSwap saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 70,652, dengan suplai yang beredar 7.52B WEX. Selama 24 jam terakhir, WEX diperdagangkan antara $ 0.00000924 (low) dan $ 0.00000964 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.381073, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000342.

Dalam kinerja jangka pendek, WEX bergerak +0.35% dalam satu jam terakhir dan -12.43% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Kapitalisasi Pasar $ 70.65K$ 70.65K $ 70.65K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 75.03K$ 75.03K $ 75.03K Suplai Peredaran 7.52B 7.52B 7.52B Total Suplai 7,984,446,277.003534 7,984,446,277.003534 7,984,446,277.003534

