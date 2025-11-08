Harga WaveFi Hari Ini

Harga live WaveFi (WAVE) hari ini adalah $ 0.00005892, dengan perubahan 20.90% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WAVE ke USD saat ini adalah $ 0.00005892 per WAVE.

WaveFi saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 60,614, dengan suplai yang beredar 1.00B WAVE. Selama 24 jam terakhir, WAVE diperdagangkan antara $ 0.00005665 (low) dan $ 0.00007858 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00042787, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00003599.

Dalam kinerja jangka pendek, WAVE bergerak -8.98% dalam satu jam terakhir dan -10.09% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar WaveFi (WAVE)

Kapitalisasi Pasar $ 60.61K$ 60.61K $ 60.61K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 60.61K$ 60.61K $ 60.61K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

