Berapa harga saat ini dari WeatherXM?

WeatherXM diperdagangkan pada Rp622.66334904971400000, mengalami pergerakan harga sebesar -3.48% selama 24 jam terakhir. Angka ini mencerminkan harga real-time yang diagregasi dari bursa-bursa global.

Bagaimana perbandingan harga hari ini dengan level historis?

ATH (All-Time High) dari WeatherXM adalah Rp40097.19970200000, sementara ATL (All-Time Low) adalah Rp594.78433891405200000. Membandingkan harga saat ini dengan level-level tersebut dapat membantu investor mengevaluasi potensi jangka panjang dan siklus pertumbuhan sebelumnya.

Bagaimana valuasi keseluruhan WXM hari ini?

Market capitalization berada pada Rp17685122642.010600000, menempatkan aset ini di peringkat #3777 di antara semua kripto mata uang.

Seberapa aktif partisipasi pasar WeatherXM?

Aset ini telah menghasilkan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan seberapa sering para pedagang bertransaksi dengan WXM.

Bagaimana jumlah token yang beredar dan mengapa hal ini penting?

Dengan 28402392.0 token yang beredar saat ini, dinamika pasokan memengaruhi kelangkaan, tingkat inflasi, serta tren valuasi jangka panjang.

Dalam kategori apa WeatherXM termasuk?

WeatherXM merupakan bagian dari klasifikasi Solana Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,DePIN,Base Ecosystem, yang mengelompokkannya bersama aset lain yang memiliki fungsi atau peran ekosistem yang serupa.

Bagaimana -- memengaruhi proposisi nilai WXM?

Beroperasi pada jaringan -- memungkinkan WXM memanfaatkan kecepatan transaksi, biaya, model keamanan, dan fungsionalitas kontrak pintar tertentu, yang turut mendukung adopsinya secara keseluruhan.