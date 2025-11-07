BursaDEX+
Harga live Web3 Whales hari ini adalah 0.01114097 USD. Lacak informasi harga aktual W3W ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga W3W dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang W3W

Info Harga W3W

Penjelasan W3W

Whitepaper W3W

Situs Web Resmi W3W

Tokenomi W3W

Prakiraan Harga W3W

Logo Web3 Whales

Harga Web3 Whales (W3W)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 W3W ke USD:

$0.01114097
-0.50%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Web3 Whales (W3W)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 19:13:36 (UTC+8)

Informasi Harga Web3 Whales (W3W) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.01099912
Low 24 Jam
$ 0.01126333
High 24 Jam

$ 0.01099912
$ 0.01126333
$ 0.087176
$ 0.00563945
-0.39%

-0.55%

+1.29%

+1.29%

Harga aktual Web3 Whales (W3W) adalah $0.01114097. Selama 24 jam terakhir, W3W diperdagangkan antara low $ 0.01099912 dan high $ 0.01126333, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highW3W adalah $ 0.087176, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00563945.

Dalam hal kinerja jangka pendek, W3W telah berubah sebesar -0.39% selama 1 jam terakhir, -0.55% selama 24 jam, dan +1.29% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Web3 Whales (W3W)

$ 1.04M
--
$ 1.05M
93.58M
94,052,709.0777893
Kapitalisasi Pasar Web3 Whales saat ini adalah $ 1.04M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar W3W adalah 93.58M, dan total suplainya sebesar 94052709.0777893. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.05M.

Riwayat Harga Web3 Whales (W3W) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Web3 Whales ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Web3 Whales ke USD adalah $ -0.0023645605.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Web3 Whales ke USD adalah $ -0.0004524047.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Web3 Whales ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-0.55%
30 Days$ -0.0023645605-21.22%
60 Hari$ -0.0004524047-4.06%
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan Web3 Whales (W3W)

What Do You Meme is a project created by Youtuber Fomotion. The goal of the project is to colletivelly invest in crypto launchpads like Seedify, Enjinstarter Dao Maker and many more. For 1 single person it could be really hard to get a good and profitable tier in a good launchpad. But with an entire community, it's way more easy. What Do You Meme has a small buy and sell tax which will be used for this. On our Dapp people can not only buy/sell our token, use the DAO voting system to decide the move we will make, bt also stake their $WDYM tokens. Based on the amount and the period a user stakes the token, he/she can claim their share of these launchpad profits.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Web3 Whales (W3W)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga Web3 Whales (USD)

Berapa nilai Web3 Whales (W3W) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Web3 Whales (W3W) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Web3 Whales.

Cek prediksi harga Web3 Whales sekarang!

W3W ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Web3 Whales (W3W)

Memahami tokenomi Web3 Whales (W3W) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token W3W sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Web3 Whales (W3W)

Berapa nilai Web3 Whales (W3W) hari ini?
Harga live W3W dalam USD adalah 0.01114097 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga W3W ke USD saat ini?
Harga W3W ke USD saat ini adalah $ 0.01114097. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Web3 Whales?
Kapitalisasi pasar W3W adalah $ 1.04M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar W3W?
Suplai beredar W3W adalah 93.58M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) W3W?
W3W mencapai harga ATH sebesar 0.087176 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) W3W?
W3W mencapai harga ATL 0.00563945 USD.
Berapa volume perdagangan W3W?
Volume perdagangan 24 jam live W3W adalah -- USD.
Akankah harga W3W naik lebih tinggi tahun ini?
W3W mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga W3W untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Web3 Whales (W3W)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

