Harga live WeFi hari ini adalah 2.88 USD. Kapitalisasi pasar WFI adalah 225,668,298 USD. Lacak informasi harga aktual WFI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang WFI

Info Harga WFI

Penjelasan WFI

Whitepaper WFI

Situs Web Resmi WFI

Tokenomi WFI

Prakiraan Harga WFI

Logo WeFi

Harga WeFi (WFI)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 WFI ke USD:

$2.88
+1.80%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga.
USD
Grafik Harga Live WeFi (WFI)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-19 09:30:17 (UTC+8)

Harga WeFi Hari Ini

Harga live WeFi (WFI) hari ini adalah $ 2.88, dengan perubahan 2.80% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WFI ke USD saat ini adalah $ 2.88 per WFI.

WeFi saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 225,668,298, dengan suplai yang beredar 78.26M WFI. Selama 24 jam terakhir, WFI diperdagangkan antara $ 2.8 (low) dan $ 2.9 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 2.9, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.151329.

Dalam kinerja jangka pendek, WFI bergerak +0.07% dalam satu jam terakhir dan +9.59% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar WeFi (WFI)

$ 225.67M
--
$ 2.88B
78.26M
1,000,000,000.0
Kapitalisasi Pasar WeFi saat ini adalah $ 225.67M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar WFI adalah 78.26M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 2.88B.

Riwayat Harga WeFi USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 2.8
Low 24 Jam
$ 2.9
High 24 Jam

$ 2.8
$ 2.9
$ 2.9
$ 0.151329
+0.07%

+2.80%

+9.59%

+9.59%

Riwayat Harga WeFi (WFI) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga WeFi ke USD adalah $ +0.078402.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga WeFi ke USD adalah $ +0.2784107520.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga WeFi ke USD adalah $ +1.0217085120.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga WeFi ke USD adalah $ +1.6887583588825997.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.078402+2.80%
30 Days$ +0.2784107520+9.67%
60 Hari$ +1.0217085120+35.48%
90 Hari$ +1.6887583588825997+141.76%

Prediksi Harga untuk WeFi

Prediksi Harga WeFi (WFI) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target WFI pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga WeFi (WFI) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga WeFi berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu harga WeFi yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga WFI pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga WeFi.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya WeFi (WFI)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Tentang WeFi

Berapa harga WeFi (WFI) hari ini?

Harga live adalah Rp48676.00593600000, mencerminkan pergerakan harga selama 24 jam terakhir sebesar 2.79%. Angka ini dihitung ulang setiap beberapa detik untuk mencerminkan perdagangan real-time di pasar global.

Berapa jumlah token WFI yang beredar?

Suplai beredar WFI adalah 78260376.81855114, yang mewakili jumlah yang saat ini dimiliki oleh publik. Suplai beredar memengaruhi penemuan harga dan kapitalisasi pasar, terutama untuk aset-aset yang baru muncul.

Berapa jumlah pemegang yang saat ini memiliki WeFi?

Ada perkiraan -- pemegang unik WFI di seluruh jaringan yang didukung. Meningkatnya jumlah pemegang umumnya menunjukkan adopsi yang meningkat dan minat jangka panjang terhadap aset tersebut.

Berapa kapitalisasi pasar WeFi hari ini?

Kapitalisasi pasar berada pada Rp3814108129519.103100000, menempatkan WeFi pada peringkat #261 secara global. Kapitalisasi pasar membantu investor memahami ukuran relatif dan tingkat kemapanan aset tersebut dibandingkan dengan aset lainnya.

Seberapa aktif WFI diperdagangkan hari ini?

Dalam 24 jam terakhir, token ini mencatat volume perdagangan sebesar Rp--. Volume yang lebih tinggi biasanya berkorelasi dengan likuiditas yang lebih kuat dan partisipasi pedagang yang lebih besar.

Apa yang mendorong pergerakan terbaru WeFi?

Pergerakan harga terbaru sebesar 2.79% dalam 24 jam terakhir dipengaruhi oleh sentimen pasar, perilaku investor, kinerja keseluruhan kategori dalam BNB Chain Ecosystem, serta pembaruan dari ekosistem --. Berita hangat atau meningkatnya minat perdagangan juga dapat berkontribusi.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang WeFi

Perkembangan Industri Penting WeFi (WFI)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-17 12:58:01Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $394,7 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $4,7 juta
01-16 15:51:00Kabar Industri Terkini
Peringkat Arus Masuk/Keluar Modal Spot 24 Jam: ETH Arus Keluar Bersih $182 Juta, AIN Arus Masuk Bersih $9,13 Juta;
01-16 13:11:00Kabar Industri Terkini
ETF Bitcoin Spot AS Mencatat Arus Masuk Bersih $100,2 Juta Kemarin, Menandai Empat Hari Perdagangan Berturut-turut dengan Arus Masuk Bersih
01-15 19:20:45Kabar Industri Terkini
Volume Transaksi Jaringan Ethereum Mencapai 2,6 Juta Kemarin, Menyentuh Rekor Tertinggi Sepanjang Masa
01-15 17:57:11Kabar Industri Terkini
Data: Sekitar 11,6 Juta Token Dihapus pada 2025, Mayoritas Terkonsentrasi di Q4
01-15 16:26:05Kabar Industri Terkini
Korea Selatan Mengesahkan RUU Pelembagaan Sekuritas Token, Memungkinkan Penerbit yang Patuh untuk Langsung Menerbitkan Sekuritas Token melalui Blockchain

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.