Harga live Whale Ecosystem (WHALE) hari ini adalah $ 0.00294594, dengan perubahan 21.14% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WHALE ke USD saat ini adalah $ 0.00294594 per WHALE.

Whale Ecosystem saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 61,865, dengan suplai yang beredar 21.00M WHALE. Selama 24 jam terakhir, WHALE diperdagangkan antara $ 0.00243179 (low) dan $ 0.00279146 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.245688, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00195006.

Dalam kinerja jangka pendek, WHALE bergerak +11.65% dalam satu jam terakhir dan +27.81% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Whale Ecosystem (WHALE)

Kapitalisasi Pasar $ 61.87K$ 61.87K $ 61.87K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 61.87K$ 61.87K $ 61.87K Suplai Peredaran 21.00M 21.00M 21.00M Total Suplai 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

