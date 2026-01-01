BursaDEX+
Harga live WhaleFloki hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar WHALEFLOKI adalah 691,741 USD. Lacak informasi harga aktual WHALEFLOKI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang WHALEFLOKI

Info Harga WHALEFLOKI

Penjelasan WHALEFLOKI

Tokenomi WHALEFLOKI

Prakiraan Harga WHALEFLOKI

Logo WhaleFloki

Harga WhaleFloki (WHALEFLOKI)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 WHALEFLOKI ke USD:

$0.00067405
$0.00067405
-34.20%1D
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live WhaleFloki (WHALEFLOKI)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-17 04:55:28 (UTC+8)

Harga WhaleFloki Hari Ini

Harga live WhaleFloki (WHALEFLOKI) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 34.26% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WHALEFLOKI ke USD saat ini adalah $ 0 per WHALEFLOKI.

WhaleFloki saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 691,741, dengan suplai yang beredar 999.02M WHALEFLOKI. Selama 24 jam terakhir, WHALEFLOKI diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0.00116664 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00195002, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, WHALEFLOKI bergerak -5.78% dalam satu jam terakhir dan -- selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar WhaleFloki (WHALEFLOKI)

$ 691.74K
$ 691.74K

--
--

$ 691.74K
$ 691.74K

999.02M
999.02M

999,016,277.775667
999,016,277.775667

Kapitalisasi Pasar WhaleFloki saat ini adalah $ 691.74K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar WHALEFLOKI adalah 999.02M, dan total suplainya sebesar 999016277.775667. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 691.74K.

Riwayat Harga WhaleFloki USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0
Low 24 Jam
$ 0.00116664
$ 0.00116664
High 24 Jam

$ 0
$ 0

$ 0.00116664
$ 0.00116664

$ 0.00195002
$ 0.00195002

$ 0
$ 0

-5.78%

-34.26%

--

--

Riwayat Harga WhaleFloki (WHALEFLOKI) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga WhaleFloki ke USD adalah $ -0.00035135262198841.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga WhaleFloki ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga WhaleFloki ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga WhaleFloki ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00035135262198841-34.26%
30 Days$ 0--
60 Hari$ 0--
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk WhaleFloki

Prediksi Harga WhaleFloki (WHALEFLOKI) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target WHALEFLOKI pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga WhaleFloki (WHALEFLOKI) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga WhaleFloki berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu harga WhaleFloki yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga WHALEFLOKI pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga WhaleFloki.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Tentang WhaleFloki

Berapa nilai WhaleFloki saat ini?

WhaleFloki saat ini diperdagangkan seharga Rp11.39204569650875000, dengan pergerakan harga sebesar -34.26% selama 24 jam terakhir. Harga langsung ini memberikan gambaran tentang aktivitas pasar dan sentimen investor secara real-time.

Apa arah pergerakan WHALEFLOKI hari ini, naik atau turun?

WHALEFLOKI telah menunjukkan pergerakan harga selama 24 jam terakhir, mencerminkan bagaimana pasar bereaksi terhadap berita terbaru, volume perdagangan, dan perkembangan dalam ekosistem Solana Ecosystem,Meme,Dog-Themed,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem.

Seberapa populer WhaleFloki hari ini?

Token tersebut telah mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, yang menunjukkan berapa banyak trader yang aktif membeli atau menjual WHALEFLOKI.

Apa yang membuat WhaleFloki berbeda dari aset kripto lainnya?

Sebagai bagian dari kategori Solana Ecosystem,Meme,Dog-Themed,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem dan dibangun di atas jaringan --, WHALEFLOKI menawarkan utilitas dan peran spesifik dalam ekosistemnya, yang mungkin mencakup pembayaran, staking, tata kelola, atau kasus penggunaan khusus aplikasi.

Berapa jumlah WHALEFLOKI yang beredar di pasar?

Terdapat 999016277.775667 token yang beredar saat ini, yang membantu menentukan kelangkaan token serta nilai pasar secara keseluruhan.

Berapa harga tertinggi dan terendah WhaleFloki sepanjang masa?

Harga tertinggi token ini (ATH) adalah Rp32.95707580907350000, sementara titik terendahnya (ATL) adalah Rp6.46306979423175000, memberikan konteks penting bagi investor jangka panjang yang mengevaluasi siklus harga.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang WhaleFloki

Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-17 04:55:28 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting WhaleFloki (WHALEFLOKI)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-16 15:51:00Kabar Industri Terkini
Peringkat Arus Masuk/Keluar Modal Spot 24 Jam: ETH Arus Keluar Bersih $182 Juta, AIN Arus Masuk Bersih $9,13 Juta;
01-16 13:11:00Kabar Industri Terkini
ETF Bitcoin Spot AS Mencatat Arus Masuk Bersih $100,2 Juta Kemarin, Menandai Empat Hari Perdagangan Berturut-turut dengan Arus Masuk Bersih
01-15 19:20:45Kabar Industri Terkini
Volume Transaksi Jaringan Ethereum Mencapai 2,6 Juta Kemarin, Menyentuh Rekor Tertinggi Sepanjang Masa
01-15 17:57:11Kabar Industri Terkini
Data: Sekitar 11,6 Juta Token Dihapus pada 2025, Mayoritas Terkonsentrasi di Q4
01-15 16:26:05Kabar Industri Terkini
Korea Selatan Mengesahkan RUU Pelembagaan Sekuritas Token, Memungkinkan Penerbit yang Patuh untuk Langsung Menerbitkan Sekuritas Token melalui Blockchain
01-15 10:43:43Kabar Industri Terkini
Pasar Kembali ke Zona "Keserakahan", Indeks Ketakutan Kripto Melonjak ke 61

Jelajahi WhaleFloki Selengkapnya

$71.12

$11.36

$32.78

$40.15

$101.79

$0.0000000007779

$0.0000017534

$0.00000007726

$11.36

$32.78

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.