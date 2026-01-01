Berapa nilai WhaleFloki saat ini?

WhaleFloki saat ini diperdagangkan seharga Rp11.39204569650875000, dengan pergerakan harga sebesar -34.26% selama 24 jam terakhir. Harga langsung ini memberikan gambaran tentang aktivitas pasar dan sentimen investor secara real-time.

Apa arah pergerakan WHALEFLOKI hari ini, naik atau turun?

WHALEFLOKI telah menunjukkan pergerakan harga selama 24 jam terakhir, mencerminkan bagaimana pasar bereaksi terhadap berita terbaru, volume perdagangan, dan perkembangan dalam ekosistem Solana Ecosystem,Meme,Dog-Themed,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem.

Seberapa populer WhaleFloki hari ini?

Token tersebut telah mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, yang menunjukkan berapa banyak trader yang aktif membeli atau menjual WHALEFLOKI.

Apa yang membuat WhaleFloki berbeda dari aset kripto lainnya?

Sebagai bagian dari kategori Solana Ecosystem,Meme,Dog-Themed,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem dan dibangun di atas jaringan --, WHALEFLOKI menawarkan utilitas dan peran spesifik dalam ekosistemnya, yang mungkin mencakup pembayaran, staking, tata kelola, atau kasus penggunaan khusus aplikasi.

Berapa jumlah WHALEFLOKI yang beredar di pasar?

Terdapat 999016277.775667 token yang beredar saat ini, yang membantu menentukan kelangkaan token serta nilai pasar secara keseluruhan.

Berapa harga tertinggi dan terendah WhaleFloki sepanjang masa?

Harga tertinggi token ini (ATH) adalah Rp32.95707580907350000, sementara titik terendahnya (ATL) adalah Rp6.46306979423175000, memberikan konteks penting bagi investor jangka panjang yang mengevaluasi siklus harga.