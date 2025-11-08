Harga Whispy Hari Ini

Harga live Whispy (WHISPY) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WHISPY ke USD saat ini adalah -- per WHISPY.

Whispy saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 10,412.2, dengan suplai yang beredar 998.78M WHISPY. Selama 24 jam terakhir, WHISPY diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00167062, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, WHISPY bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -17.62% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Whispy (WHISPY)

Kapitalisasi Pasar $ 10.41K$ 10.41K $ 10.41K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 10.41K$ 10.41K $ 10.41K Suplai Peredaran 998.78M 998.78M 998.78M Total Suplai 998,781,312.701266 998,781,312.701266 998,781,312.701266

Kapitalisasi Pasar Whispy saat ini adalah $ 10.41K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar WHISPY adalah 998.78M, dan total suplainya sebesar 998781312.701266. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 10.41K.