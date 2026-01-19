Harga White Monkey (WM)
Harga live White Monkey (WM) hari ini adalah $ 0.00190158, dengan perubahan 11.53% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WM ke USD saat ini adalah $ 0.00190158 per WM.
White Monkey saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 1,727,610, dengan suplai yang beredar 908.80M WM. Selama 24 jam terakhir, WM diperdagangkan antara $ 0.00188574 (low) dan $ 0.00215314 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00963893, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00184206.
Dalam kinerja jangka pendek, WM bergerak +0.49% dalam satu jam terakhir dan -17.82% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.
Kapitalisasi Pasar White Monkey saat ini adalah $ 1.73M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar WM adalah 908.80M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.90M.
Sepanjang hari ini, perubahan harga White Monkey ke USD adalah $ -0.00024794661274199.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga White Monkey ke USD adalah $ -0.0008394716.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga White Monkey ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga White Monkey ke USD adalah $ 0.
|Periode
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ -0.00024794661274199
|-11.53%
|30 Days
|$ -0.0008394716
|-44.14%
|60 Hari
|$ 0
|--
|90 Hari
|$ 0
|--
Pada tahun 2040, harga White Monkey berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.
MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!
Berapa harga live White Monkey?
White Monkey diperdagangkan pada Rp32.13934700270100000, menunjukkan pergerakan harga sebesar -11.53% selama 24 jam terakhir. Angka real-time ini mencerminkan input gabungan dari berbagai pasar spot.
Seberapa volatil hari ini WM?
Volatilitas harga WM dalam 24 jam terakhir adalah --%. Volatilitas yang lebih tinggi menunjukkan perubahan harga yang cepat, sementara volatilitas yang lebih rendah mengindikasikan stabilitas.
Apa rentang perdagangan 24 jam untuk White Monkey?
Token tersebut berfluktuasi antara Rp31.87162897005300000 (rendah) dan Rp36.39106091008300000 (tinggi). Para pedagang sering menggunakan informasi ini untuk mengevaluasi momentum harian dan kekuatan pasar.
Berapa volume perdagangan yang dihasilkan WM?
Dalam 24 jam terakhir, WM mencatat aktivitas perdagangan sebesar Rp--, menunjukkan seberapa aktif pasar berinteraksi dengan aset ini.
Bagaimana perbandingan harga saat ini dengan ATH dan ATL-nya?
Harga tertinggi sepanjang masa adalah Rp162.91132426968350000, sedangkan harga terendah sepanjang masa adalah Rp31.13337621335700000. Membandingkan harga saat ini dengan level-level ini membantu para pedagang memahami siklus jangka panjang.
Seberapa kuat likuiditas pasar untuk White Monkey?
Kekuatan likuiditas dinilai sebesar --/100, yang menunjukkan kedalaman buku pesanan dan kemudahan eksekusi selama sesi perdagangan aktif.
Bagaimana perbandingan WM dengan token BNB Chain Ecosystem,Meme lainnya?
Dalam kategori BNB Chain Ecosystem,Meme, WM menunjukkan kinerja yang kompetitif, didukung oleh likuiditas sebesar Rp-- serta minat yang terus meningkat dari para pedagang.
|Waktu (UTC+8)
|Jenis
|Informasi
|01-17 12:58:01
|Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $394,7 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $4,7 juta
|01-16 15:51:00
|Kabar Industri Terkini
Peringkat Arus Masuk/Keluar Modal Spot 24 Jam: ETH Arus Keluar Bersih $182 Juta, AIN Arus Masuk Bersih $9,13 Juta;
|01-16 13:11:00
|Kabar Industri Terkini
ETF Bitcoin Spot AS Mencatat Arus Masuk Bersih $100,2 Juta Kemarin, Menandai Empat Hari Perdagangan Berturut-turut dengan Arus Masuk Bersih
|01-15 19:20:45
|Kabar Industri Terkini
Volume Transaksi Jaringan Ethereum Mencapai 2,6 Juta Kemarin, Menyentuh Rekor Tertinggi Sepanjang Masa
|01-15 17:57:11
|Kabar Industri Terkini
Data: Sekitar 11,6 Juta Token Dihapus pada 2025, Mayoritas Terkonsentrasi di Q4
|01-15 16:26:05
|Kabar Industri Terkini
Korea Selatan Mengesahkan RUU Pelembagaan Sekuritas Token, Memungkinkan Penerbit yang Patuh untuk Langsung Menerbitkan Sekuritas Token melalui Blockchain
