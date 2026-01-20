Harga WIFPEPEMOGINU Hari Ini

Harga live WIFPEPEMOGINU (WIFPEPEMOG) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 0.72% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WIFPEPEMOG ke USD saat ini adalah $ 0 per WIFPEPEMOG.

WIFPEPEMOGINU saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 10,493.79, dengan suplai yang beredar 420.69T WIFPEPEMOG. Selama 24 jam terakhir, WIFPEPEMOG diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, WIFPEPEMOG bergerak -- dalam satu jam terakhir dan +6.89% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar WIFPEPEMOGINU (WIFPEPEMOG)

Kapitalisasi Pasar $ 10.49K$ 10.49K $ 10.49K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 10.49K$ 10.49K $ 10.49K Suplai Peredaran 420.69T 420.69T 420.69T Total Suplai 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar WIFPEPEMOGINU saat ini adalah $ 10.49K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar WIFPEPEMOG adalah 420.69T, dan total suplainya sebesar 420690000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 10.49K.