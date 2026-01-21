BursaDEX+
Harga live Winter Doge hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar WINTERDOGE adalah 121,815 USD. Lacak informasi harga aktual WINTERDOGE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live Winter Doge hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar WINTERDOGE adalah 121,815 USD. Lacak informasi harga aktual WINTERDOGE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang WINTERDOGE

Info Harga WINTERDOGE

Penjelasan WINTERDOGE

Situs Web Resmi WINTERDOGE

Tokenomi WINTERDOGE

Prakiraan Harga WINTERDOGE

Logo Winter Doge

Harga Winter Doge (WINTERDOGE)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 WINTERDOGE ke USD:

$0.00012182
-11.80%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Winter Doge (WINTERDOGE)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-21 09:26:33 (UTC+8)

Harga Winter Doge Hari Ini

Harga live Winter Doge (WINTERDOGE) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 11.87% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WINTERDOGE ke USD saat ini adalah $ 0 per WINTERDOGE.

Winter Doge saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 121,815, dengan suplai yang beredar 1.00B WINTERDOGE. Selama 24 jam terakhir, WINTERDOGE diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, WINTERDOGE bergerak -15.14% dalam satu jam terakhir dan -- selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Winter Doge (WINTERDOGE)

$ 121.82K
--
----

$ 121.82K
1.00B
1,000,000,000.0
Kapitalisasi Pasar Winter Doge saat ini adalah $ 121.82K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar WINTERDOGE adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 121.82K.

Riwayat Harga Winter Doge USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
Low 24 Jam
$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
-15.14%

-11.86%

--

--

Riwayat Harga Winter Doge (WINTERDOGE) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Winter Doge ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Winter Doge ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Winter Doge ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Winter Doge ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-11.86%
30 Days$ 0--
60 Hari$ 0--
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk Winter Doge

Prediksi Harga Winter Doge (WINTERDOGE) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target WINTERDOGE pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Winter Doge (WINTERDOGE) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Winter Doge berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu harga Winter Doge yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga WINTERDOGE pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga Winter Doge.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Winter Doge (WINTERDOGE)

Situs Web Resmi

Tentang Winter Doge

Berapa harga live saat ini dari Winter Doge?

Winter Doge dihargai sebesar Rp2.06497134041504000, menunjukkan pergerakan harga sebesar -11.86% selama 24 jam terakhir.

Berapa aktivitas perdagangan yang terlihat hari ini?

Total Rp-- telah diperdagangkan di berbagai bursa utama, menandakan partisipasi aktif di pasar dan likuiditas yang berkelanjutan.

Seberapa likuid pasar WINTERDOGE?

Skor likuiditas sebesar --/100 mencerminkan seberapa dalam buku pesanan, seberapa efisien pesanan besar dapat dieksekusi, dan seberapa ketat spread pada pasangan perdagangan utama.

Apa yang ditunjukkan oleh rentang perdagangan harian?

Pergerakan harga antara Rp2.16023598442368000 dan Rp2.72589099698032000 menyoroti tingkat volatilitas saat ini dan momentum intraday.

Bagaimana peringkat Winter Doge saat ini di pasar?

Saat ini berada di peringkat #6653, didukung oleh kapitalisasi pasar sebesar Rp2064886585.393680000.

Bagaimana peran pasokan dalam stabilitas harga?

Pasokan token yang beredar sebanyak 1000000000.0 secara langsung memengaruhi perilaku harga, terutama selama periode permintaan tinggi atau kelangkaan.

Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi profil likuiditas Winter Doge?

Likuiditas bergantung pada aktivitas pembuat pasar, keragaman pasangan perdagangan, kedalaman bursa, serta keterlibatan ekosistem dari jaringan --.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Winter Doge

Perkembangan Industri Penting Winter Doge (WINTERDOGE)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-20 22:09:49Kabar Industri Terkini
Emas spot melonjak dalam jangka pendek, menembus $4.740/oz, mencapai rekor tertinggi baru
01-20 13:14:57Kabar Industri Terkini
Komentar Trump tentang Tarif UE, Emas Tembus Rekor Tertinggi Baru, Bitcoin Turun Sebentar
01-19 16:31:41Kabar Industri Terkini
Sektor Privasi Mengalami Reli Berantai, DUSK Melonjak Lebih dari 120% dalam Satu Hari
01-19 08:14:46Kabar Industri Terkini
Ancaman Tarif Eropa dan AS Muncul Kembali, Pasar Kripto 'Flash Crash' Senin Pagi
01-19 07:38:00Logam Mulia
Emas Spot dan Perak Sama-sama Mencapai Rekor Tertinggi Baru Sepanjang Masa
01-18 14:28:43Kabar Industri Terkini
Sentimen Pasar Kripto Tetap "Netral," Menunjukkan Pemulihan Keseluruhan dari Level Sebelumnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.