Berapa nilai wise move saat ini?

wise move saat ini diperdagangkan seharga Rp0.51616847961300000, dengan pergerakan harga sebesar -59.06% selama 24 jam terakhir. Harga langsung ini memberikan gambaran tentang aktivitas pasar dan sentimen investor secara real-time.

Apa arah pergerakan WISE hari ini, naik atau turun?

WISE telah menunjukkan pergerakan harga selama 24 jam terakhir, mencerminkan bagaimana pasar bereaksi terhadap berita terbaru, volume perdagangan, dan perkembangan dalam ekosistem Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem.

Seberapa populer wise move hari ini?

Token tersebut telah mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, yang menunjukkan berapa banyak trader yang aktif membeli atau menjual WISE.

Apa yang membuat wise move berbeda dari aset kripto lainnya?

Sebagai bagian dari kategori Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem dan dibangun di atas jaringan --, WISE menawarkan utilitas dan peran spesifik dalam ekosistemnya, yang mungkin mencakup pembayaran, staking, tata kelola, atau kasus penggunaan khusus aplikasi.

Berapa jumlah WISE yang beredar di pasar?

Terdapat 1000000000.0 token yang beredar saat ini, yang membantu menentukan kelangkaan token serta nilai pasar secara keseluruhan.

Berapa harga tertinggi dan terendah wise move sepanjang masa?

Harga tertinggi token ini (ATH) adalah Rp16.07525096036400000, sementara titik terendahnya (ATL) adalah Rp0.51616847961300000, memberikan konteks penting bagi investor jangka panjang yang mengevaluasi siklus harga.