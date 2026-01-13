Berapa harga perdagangan saat ini dari Wobbles?

Wobbles (WOBBLES) saat ini dihargai Rp5.14676199032100000 IDR, mencerminkan pergerakan harga sebesar 4.06% selama 24 jam terakhir. Harga ini merupakan nilai pasar terbaru yang digabungkan dari berbagai bursa utama dan diperbarui secara terus-menerus berdasarkan aktivitas pasar langsung.

Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pergerakan harga Wobbles hari ini?

Pergerakan harga baru-baru ini selama 24 jam dipengaruhi oleh kombinasi sentimen pasar, fluktuasi likuiditas, dan kinerja menyeluruh dalam sektor Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem. Tren ekonomi yang lebih luas serta aktivitas on-chain di -- juga dapat berkontribusi pada volatilitas jangka pendek.

Seberapa kuat minat perdagangan terhadap WOBBLES?

Para investor telah menghasilkan volume perdagangan sebesar Rp-- dalam 24 jam terakhir, menandakan partisipasi aktif. Volume yang lebih tinggi biasanya menunjukkan meningkatnya kepercayaan dan penemuan harga yang lebih baik.

Bagaimana posisi Wobbles dalam pasar kripto global?

Saat ini, Wobbles menduduki peringkat pasar #5374 dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp5132711122.862400000, menempatkannya sebagai salah satu aset paling mapan dalam sektornya.

Apa yang bisa kita ketahui dari jumlah suplai yang beredar tentang WOBBLES?

Dengan jumlah token yang beredar sebanyak 997299239.110664, tingkat suplai tersebut memainkan peran penting dalam menentukan kelangkaan, inflasi jangka panjang, dan valuasi pasar.

Bagaimana harga hari ini dibandingkan dengan kinerja terbaru Wobbles?

Rentang harga antara Rp4.71377962379100000 dan Rp6.07169319353100000 selama 24 jam terakhir menyoroti volatilitas intraday dan membantu para pedagang mengevaluasi peluang harga jangka pendek.

Bagaimana posisi Wobbles dibandingkan dengan aset serupa?

Berbanding dengan token Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem lainnya, WOBBLES terus menunjukkan kinerja kompetitif, didukung oleh volume yang stabil dan minat yang konsisten dari para pelaku ritel maupun institusional.