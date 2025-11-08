Harga Woffle Hari Ini

Harga live Woffle (WOF) hari ini adalah $ 0.00005079, dengan perubahan 3.46% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WOF ke USD saat ini adalah $ 0.00005079 per WOF.

Woffle saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 50,793, dengan suplai yang beredar 999.95M WOF. Selama 24 jam terakhir, WOF diperdagangkan antara $ 0.00004724 (low) dan $ 0.000054 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00244579, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00004724.

Dalam kinerja jangka pendek, WOF bergerak +3.02% dalam satu jam terakhir dan -27.43% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Woffle (WOF)

Kapitalisasi Pasar $ 50.79K$ 50.79K $ 50.79K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 50.79K$ 50.79K $ 50.79K Suplai Peredaran 999.95M 999.95M 999.95M Total Suplai 999,951,975.480105 999,951,975.480105 999,951,975.480105

Kapitalisasi Pasar Woffle saat ini adalah $ 50.79K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar WOF adalah 999.95M, dan total suplainya sebesar 999951975.480105. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 50.79K.