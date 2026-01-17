BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Harga live WojakPepe hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar WOPE adalah 8,660.71 USD. Lacak informasi harga aktual WOPE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live WojakPepe hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar WOPE adalah 8,660.71 USD. Lacak informasi harga aktual WOPE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang WOPE

Info Harga WOPE

Penjelasan WOPE

Situs Web Resmi WOPE

Tokenomi WOPE

Prakiraan Harga WOPE

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo WojakPepe

Harga WojakPepe (WOPE)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 WOPE ke USD:

--
----
0.00%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live WojakPepe (WOPE)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-17 17:20:52 (UTC+8)

Harga WojakPepe Hari Ini

Harga live WojakPepe (WOPE) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WOPE ke USD saat ini adalah $ 0 per WOPE.

WojakPepe saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 8,660.71, dengan suplai yang beredar 690.42B WOPE. Selama 24 jam terakhir, WOPE diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, WOPE bergerak -- dalam satu jam terakhir dan +5.31% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar WojakPepe (WOPE)

$ 8.66K
$ 8.66K$ 8.66K

--
----

$ 8.66K
$ 8.66K$ 8.66K

690.42B
690.42B 690.42B

690,420,000,000.0
690,420,000,000.0 690,420,000,000.0

Kapitalisasi Pasar WojakPepe saat ini adalah $ 8.66K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar WOPE adalah 690.42B, dan total suplainya sebesar 690420000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 8.66K.

Riwayat Harga WojakPepe USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+5.31%

+5.31%

Riwayat Harga WojakPepe (WOPE) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga WojakPepe ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga WojakPepe ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga WojakPepe ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga WojakPepe ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Days$ 0-3.90%
60 Hari$ 0-14.08%
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk WojakPepe

Prediksi Harga WojakPepe (WOPE) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target WOPE pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga WojakPepe (WOPE) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga WojakPepe berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu harga WojakPepe yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga WOPE pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga WojakPepe.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya WojakPepe (WOPE)

Situs Web Resmi

Tentang WojakPepe

Berapa harga WojakPepe saat ini?

WojakPepe diperdagangkan pada Rp, mencerminkan pergerakan harga sebesar --% selama 24 jam terakhir.

Berapa kapitalisasi pasar dan peringkat WOPE?

Dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp146387697.98453021000, WOPE berada di peringkat #11778 secara global, menunjukkan eksistensinya dalam lanskap mata uang kripto.

Berapa volume perdagangan harian WojakPepe?

Volume perdagangan 24 jam mencapai Rp--, menandakan minat yang kuat dari para pedagang serta kondisi likuiditas yang dalam.

Berapa jumlah suplai beredar WOPE?

Terdapat 690420000000.0 token yang beredar di pasar terbuka.

Berapa rentang harga 24 jam terakhir?

WojakPepe berosilasi antara Rp dan Rp, mencerminkan volatilitas harian.

Bagaimana perbandingan WojakPepe dengan harga tertinggi sepanjang masa (ATH)?

Harga tertinggi sepanjang masa adalah Rp0.02011398148669000, memberikan patokan bagi potensi jangka panjang.

Apakah fundamental jangka panjang yang memengaruhi WOPE?

Fundamental mencakup mekanisme suplai, tren adopsi dalam kategori Meme,Ethereum Ecosystem,The Boy’s Club,Wojak-Themed, serta momentum pengembangan di jaringan --.

Bagaimana perilaku WOPE dalam berbagai kondisi pasar?

Saat periode volume tinggi, likuiditas meningkat dan spread menjadi lebih ketat. Pada periode volume rendah, fluktuasi harga mungkin menjadi lebih tidak menentu akibat berkurangnya kedalaman pasar.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang WojakPepe

Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-17 17:20:52 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting WojakPepe (WOPE)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-16 15:51:00Kabar Industri Terkini
Peringkat Arus Masuk/Keluar Modal Spot 24 Jam: ETH Arus Keluar Bersih $182 Juta, AIN Arus Masuk Bersih $9,13 Juta;
01-16 13:11:00Kabar Industri Terkini
ETF Bitcoin Spot AS Mencatat Arus Masuk Bersih $100,2 Juta Kemarin, Menandai Empat Hari Perdagangan Berturut-turut dengan Arus Masuk Bersih
01-15 19:20:45Kabar Industri Terkini
Volume Transaksi Jaringan Ethereum Mencapai 2,6 Juta Kemarin, Menyentuh Rekor Tertinggi Sepanjang Masa
01-15 17:57:11Kabar Industri Terkini
Data: Sekitar 11,6 Juta Token Dihapus pada 2025, Mayoritas Terkonsentrasi di Q4
01-15 16:26:05Kabar Industri Terkini
Korea Selatan Mengesahkan RUU Pelembagaan Sekuritas Token, Memungkinkan Penerbit yang Patuh untuk Langsung Menerbitkan Sekuritas Token melalui Blockchain
01-15 10:43:43Kabar Industri Terkini
Pasar Kembali ke Zona "Keserakahan", Indeks Ketakutan Kripto Melonjak ke 61

Jelajahi WojakPepe Selengkapnya

Lebih Banyak Mata Uang Kripto yang Siap Dijajaki

Mata uang kripto teratas beserta data pasar tersedia di MEXC

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
River

River

RIVER
Ethereum

Ethereum

ETH
Monero

Monero

XMR

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

LEXAI

LEXAI

LEXAI

$0.0000
$0.0000$0.0000

0.00%

NeuraArt

NeuraArt

NEURAART

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

Coca-Cola Company

Coca-Cola Company

KOON

$71.16
$71.16$71.16

+18.60%

MARA Holdings

MARA Holdings

MARAON

$11.47
$11.47$11.47

+91.16%

Super Micro Computer

Super Micro Computer

SMCION

$32.92
$32.92$32.92

+64.60%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

BLEXA

BLEXA

BLE

$0.0000000014980
$0.0000000014980$0.0000000014980

+1,124.85%

IIICC

IIICC

IIICC

$0.0000027169
$0.0000027169$0.0000027169

+749.03%

IdleTradeX

IdleTradeX

IDLETRADEX

$0.00000010351
$0.00000010351$0.00000010351

+238.93%

Light it Up

Light it Up

LITT

$0.0000011423
$0.0000011423$0.0000011423

+185.57%

Reaxa

Reaxa

REAXA

$0.000000025011
$0.000000025011$0.000000025011

+91.68%

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.