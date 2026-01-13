Berapa harga saat ini dari Wombat Exchange?

Wombat Exchange diperdagangkan pada Rp20.48410935196500000, mengalami pergerakan harga sebesar -5.29% selama 24 jam terakhir. Angka ini mencerminkan harga real-time yang diagregasi dari bursa-bursa global.

Bagaimana perbandingan harga hari ini dengan level historis?

ATH (All-Time High) dari Wombat Exchange adalah Rp18262.758183600000, sementara ATL (All-Time Low) adalah Rp20.46911502098400000. Membandingkan harga saat ini dengan level-level tersebut dapat membantu investor mengevaluasi potensi jangka panjang dan siklus pertumbuhan sebelumnya.

Bagaimana valuasi keseluruhan WOM hari ini?

Market capitalization berada pada Rp5983816305.444600000, menempatkan aset ini di peringkat #5123 di antara semua kripto mata uang.

Seberapa aktif partisipasi pasar Wombat Exchange?

Aset ini telah menghasilkan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan seberapa sering para pedagang bertransaksi dengan WOM.

Bagaimana jumlah token yang beredar dan mengapa hal ini penting?

Dengan 292121019.0793814 token yang beredar saat ini, dinamika pasokan memengaruhi kelangkaan, tingkat inflasi, serta tren valuasi jangka panjang.

Dalam kategori apa Wombat Exchange termasuk?

Wombat Exchange merupakan bagian dari klasifikasi BNB Chain Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Animoca Brands Portfolio,YZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolio, yang mengelompokkannya bersama aset lain yang memiliki fungsi atau peran ekosistem yang serupa.

Bagaimana -- memengaruhi proposisi nilai WOM?

Beroperasi pada jaringan -- memungkinkan WOM memanfaatkan kecepatan transaksi, biaya, model keamanan, dan fungsionalitas kontrak pintar tertentu, yang turut mendukung adopsinya secara keseluruhan.