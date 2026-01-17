Berapa harga saat ini dari would?

Harga langsung dari would (WOULD) adalah Rp1857.348713988586000 IDR. Penilaian waktu nyata ini diperbarui secara terus-menerus dan menggabungkan harga dari bursa global utama untuk memastikan Anda melihat tingkat pasar yang akurat.

Bagaimana posisi would di pasar?

would saat ini berada pada peringkat pasar #424, didukung oleh kapitalisasi pasar sebesar Rp1847284573485.435227000. Peringkat ini dipengaruhi oleh kedalaman likuiditas, permintaan investor secara keseluruhan, dan jumlah token yang beredar.

Apa jumlah token yang beredar dari WOULD?

Jumlah token yang beredar dari WOULD adalah 999452595.406998 token, yang mewakili jumlah yang tersedia di pasar terbuka. Angka ini memegang peranan penting dalam menentukan penilaian pasar, kelangkaan, dan dinamika inflasi jangka panjang.

Berapa rentang harga 24 jam dari would?

Dalam 24 jam terakhir, would diperdagangkan dalam kisaran Rp1786.070848501719000 (terendah 24 jam) hingga Rp1929.387192220748000 (tertinggi 24 jam). Rentang volatilitas ini membantu para pedagang memahami momentum jangka pendek dan ketidakpastian pasar.

Berapa jarak would dari titik tertinggi dan terendah sepanjang masa?

would mencapai titik tertinggi sepanjang masa sebesar Rp11860.893735097524000, sementara harga terendah yang tercatat (ATL) adalah Rp24.06798458684243000. Patokan historis ini memungkinkan para pedagang mengevaluasi potensi harga jangka panjang dan siklus pasar.

Seberapa aktif perdagangan WOULD hari ini?

Volume perdagangan selama 24 jam terakhir adalah Rp--, mencerminkan partisipasi pasar saat ini. Volume yang lebih tinggi sering kali menunjukkan minat investor yang lebih kuat dan likuiditas pasar yang lebih dalam.

Apa yang memengaruhi arah tren terbaru untuk would?

Pergeseran harga saat ini sebesar 2.87% dalam 24 jam terakhir dibentuk oleh sentimen pasar, aktivitas perdagangan, faktor makroekonomi, serta pembaruan spesifik ekosistem terkait Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Parody Meme,Pump.fun Ecosystem. Peningkatan volume secara tiba-tiba juga dapat menjadi katalisator bagi pergerakan harga yang signifikan.