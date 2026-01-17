Harga would (WOULD)
Harga live would (WOULD) hari ini adalah $ 0.109886, dengan perubahan 2.88% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WOULD ke USD saat ini adalah $ 0.109886 per WOULD.
would saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 109,290,577, dengan suplai yang beredar 999.45M WOULD. Selama 24 jam terakhir, WOULD diperdagangkan antara $ 0.105669 (low) dan $ 0.114148 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.701724, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00142393.
Dalam kinerja jangka pendek, WOULD bergerak +0.62% dalam satu jam terakhir dan +60.79% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.
Kapitalisasi Pasar would saat ini adalah $ 109.29M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar WOULD adalah 999.45M, dan total suplainya sebesar 999452595.406998. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 109.29M.
+0.62%
+2.88%
+60.79%
+60.79%
Sepanjang hari ini, perubahan harga would ke USD adalah $ +0.00307239.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga would ke USD adalah $ +0.4744085092.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga would ke USD adalah $ +0.2002101382.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga would ke USD adalah $ -0.0279945832058965.
|Periode
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ +0.00307239
|+2.88%
|30 Days
|$ +0.4744085092
|+431.73%
|60 Hari
|$ +0.2002101382
|+182.20%
|90 Hari
|$ -0.0279945832058965
|-20.30%
Pada tahun 2040, harga would berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.
MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!
Berapa harga saat ini dari would?
Harga langsung dari would (WOULD) adalah Rp1857.348713988586000 IDR. Penilaian waktu nyata ini diperbarui secara terus-menerus dan menggabungkan harga dari bursa global utama untuk memastikan Anda melihat tingkat pasar yang akurat.
Bagaimana posisi would di pasar?
would saat ini berada pada peringkat pasar #424, didukung oleh kapitalisasi pasar sebesar Rp1847284573485.435227000. Peringkat ini dipengaruhi oleh kedalaman likuiditas, permintaan investor secara keseluruhan, dan jumlah token yang beredar.
Apa jumlah token yang beredar dari WOULD?
Jumlah token yang beredar dari WOULD adalah 999452595.406998 token, yang mewakili jumlah yang tersedia di pasar terbuka. Angka ini memegang peranan penting dalam menentukan penilaian pasar, kelangkaan, dan dinamika inflasi jangka panjang.
Berapa rentang harga 24 jam dari would?
Dalam 24 jam terakhir, would diperdagangkan dalam kisaran Rp1786.070848501719000 (terendah 24 jam) hingga Rp1929.387192220748000 (tertinggi 24 jam). Rentang volatilitas ini membantu para pedagang memahami momentum jangka pendek dan ketidakpastian pasar.
Berapa jarak would dari titik tertinggi dan terendah sepanjang masa?
would mencapai titik tertinggi sepanjang masa sebesar Rp11860.893735097524000, sementara harga terendah yang tercatat (ATL) adalah Rp24.06798458684243000. Patokan historis ini memungkinkan para pedagang mengevaluasi potensi harga jangka panjang dan siklus pasar.
Seberapa aktif perdagangan WOULD hari ini?
Volume perdagangan selama 24 jam terakhir adalah Rp--, mencerminkan partisipasi pasar saat ini. Volume yang lebih tinggi sering kali menunjukkan minat investor yang lebih kuat dan likuiditas pasar yang lebih dalam.
Apa yang memengaruhi arah tren terbaru untuk would?
Pergeseran harga saat ini sebesar 2.87% dalam 24 jam terakhir dibentuk oleh sentimen pasar, aktivitas perdagangan, faktor makroekonomi, serta pembaruan spesifik ekosistem terkait Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Parody Meme,Pump.fun Ecosystem. Peningkatan volume secara tiba-tiba juga dapat menjadi katalisator bagi pergerakan harga yang signifikan.
|Waktu (UTC+8)
|Jenis
|Informasi
|01-16 15:51:00
|Kabar Industri Terkini
Peringkat Arus Masuk/Keluar Modal Spot 24 Jam: ETH Arus Keluar Bersih $182 Juta, AIN Arus Masuk Bersih $9,13 Juta;
|01-16 13:11:00
|Kabar Industri Terkini
ETF Bitcoin Spot AS Mencatat Arus Masuk Bersih $100,2 Juta Kemarin, Menandai Empat Hari Perdagangan Berturut-turut dengan Arus Masuk Bersih
|01-15 19:20:45
|Kabar Industri Terkini
Volume Transaksi Jaringan Ethereum Mencapai 2,6 Juta Kemarin, Menyentuh Rekor Tertinggi Sepanjang Masa
|01-15 17:57:11
|Kabar Industri Terkini
Data: Sekitar 11,6 Juta Token Dihapus pada 2025, Mayoritas Terkonsentrasi di Q4
|01-15 16:26:05
|Kabar Industri Terkini
Korea Selatan Mengesahkan RUU Pelembagaan Sekuritas Token, Memungkinkan Penerbit yang Patuh untuk Langsung Menerbitkan Sekuritas Token melalui Blockchain
|01-15 10:43:43
|Kabar Industri Terkini
Pasar Kembali ke Zona "Keserakahan", Indeks Ketakutan Kripto Melonjak ke 61
Mata uang kripto teratas beserta data pasar tersedia di MEXC
Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan
Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading
Pump kripto teratas hari ini
BLEXA
BLE
+717.82%
IIICC
IIICC
+646.25%
IdleTradeX
IDLETRADEX
+244.76%
Light it Up
LITT
+172.47%
Reaxa
REAXA
+94.63%
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.